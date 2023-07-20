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Сегодня, 14:04

33-летний форвард сборной Великобритании Хэммонд погиб в автокатастрофе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Майк Хэммонд.
Фото Федерация хоккея Ведикобритании

Хоккеист сборной Великобритании Майк Хэммонд погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет.

«Хэммонд погиб в автомобильной катастрофе в Шавинигане в Канаде в среду. Наши мысли и соболезнования обращены к семье, друзьям и товарищам по команде Майка в это очень трудное время. Майк был уважаемым товарищем по сборной Великобритании, его любили очень многие. Он дебютировал в 2018 году и помог сборной Великобритании завоевать золотую медаль на чемпионате мира в группе А первого дивизиона в Венгрии. Покойся с миром, Майк — тебя никогда не забудут, и многим будет тебя не хватать», — говорится в заявлении Федерации хоккея Великобритании.

Майк Хэммонд выступал за команду «Ноттингем». В прошлом сезоне он провел 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 38 (13+25) очков. В плей-офф на его счету было 5 (1+4) баллов в 4 играх.

Ранее Хаммонд играл за команду немецкой лиги «Ганновер Скорпионс» и представлял сборную Великобритании на чемпионатах мира в 2019 и 2021 годах.

Источник: Федерация хоккея Ведикобритании
Хоккей
Cборная Великобритании по хоккею
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