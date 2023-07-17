Кожевников: «Считаю, что хоккей — более мужественный спорт, чем футбол, где много артистов»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает хоккей более мужественным видом спорта, чем футбол.

«Конечно, я считаю хоккей более мужественным, чем футбол. В футболе много артистов, начиная с Неймара. Понятно, что их тоже бьют по ногам, но свое мнение я сказал. Я знаю, что футболисты отрабатывают вот эти театральные моменты в некоторых клубах, а, может быть, во всех клубах. Не могу понять, почему футболисты считают, что у них тренировки сложнее, чем у хоккеистов. Если думают, что им тяжелее, то пускай узнают, поспрашивают, какие нагрузки у хоккеистов со штангами, какие кроссы они бегают. Может быть, они руководствуются игровым временем, они же стоят больше, поэтому якобы устают больше. Многие футболисты после завершения карьеры играют в хоккей, но они просто не знают, какие нагрузки на профессиональном уровне. Пускай узнают», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Кожевников является двукратным олимпийским чемпионом (1984 и 1988), чемпионом мира и Европы. В чемпионатах СССР он сыграл 525 матчей, в которых отметился 243 заброшенными шайбами.