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Кожевников: «Считаю, что хоккей — более мужественный спорт, чем футбол, где много артистов»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает хоккей более мужественным видом спорта, чем футбол.

«Конечно, я считаю хоккей более мужественным, чем футбол. В футболе много артистов, начиная с Неймара. Понятно, что их тоже бьют по ногам, но свое мнение я сказал. Я знаю, что футболисты отрабатывают вот эти театральные моменты в некоторых клубах, а, может быть, во всех клубах. Не могу понять, почему футболисты считают, что у них тренировки сложнее, чем у хоккеистов. Если думают, что им тяжелее, то пускай узнают, поспрашивают, какие нагрузки у хоккеистов со штангами, какие кроссы они бегают. Может быть, они руководствуются игровым временем, они же стоят больше, поэтому якобы устают больше. Многие футболисты после завершения карьеры играют в хоккей, но они просто не знают, какие нагрузки на профессиональном уровне. Пускай узнают», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Кожевников является двукратным олимпийским чемпионом (1984 и 1988), чемпионом мира и Европы. В чемпионатах СССР он сыграл 525 матчей, в которых отметился 243 заброшенными шайбами.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-hokkej-bolee-muzhestvennij-sport-chem/
Хоккей
Александр Кожевников
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