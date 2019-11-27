«Тюменский легион» проиграл «Мамонтам Югры» и потерпел седьмое поражение подряд
«Тюменский легион» в домашнем матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ уступил «Мамонтам Югры» — 2:3. Хозяева потерпели седьмое поражение подряд. Они замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Толпар» (Уфа) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Козлов — 6 (Баканин), 4:13 — 0:1. Алалыкин — 12, 9:33 — 0:2. Буйван — 3 (Шешин, Николаев), 35:00 — 1:2. Господынько — 9 (Хайруллин, Мартынов), 47:41 — 2:2. Башкиров — 9 (Пустозеров), 64:27 — 2:3.
Вратари: Шашков — Брагинский.
Судьи: Гайсин, Мелихов.
27 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Ладья» (Тольятти) — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Голы: Подшивалов — 7 (бол., Лагунов, Чегошев), 6:49 — 1:0. Назаров — 1 (Бугаев, Третьяковский), 14:36 — 2:0. Цитцер — 5 (Добродум, Торопов), 24:51 — 2:1. Якутов — 6 (мен.), 37:56 — 2:2. Назаров — 2, 39:53 — 3:2. Софьин — 4 (Шапорев, Волосенков), 44:57 — 4:2. Стешенко — 11 (мен., Пономарев), 50:19 — 4:3.
Вратари: Нурек — Кулаков (59:27).
Судьи: Гайнуллин, Хуторов.
27 ноября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
«Белые медведи» (Челябинск) — «Авто» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
Голы: Охов — 7 (Захаров), 5:47 — 0:1. Кадышев — 3 (бол., Лукин), 23:12 — 1:1. Седов — 2 (Захаров), 46:52 — 1:2. Степанов — 3 (бол., Зиновьев, Яковлев), 50:43 — 2:2. Журавлев — 1 (Захаров), 62:37 — 2:3.
Вратари: Горбунов — Романов.
Судьи: Вахитов, Назаров.
27 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Сарматы» (Оренбург) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: О. Бойко — 9 (Ищенко), 21:45 — 1:0. Бархаткин — 7 (Махрин, Сахаров), 31:10 — 1:1. Уколов — 7 (бол., Сахаров), 45:20 — 1:2.
Нереализованный буллит: Филиппенко (Снежные барсы), 41:15 (Вратарь).
Вратари: Калмыков (59:06) — Бородкин.
Судьи: Каменщиков, Шевчук.
27 ноября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Руденко — 8 (бол., Галеев), 6:21 — 0:1. Руденко — 9 (Ежов), 27:08 — 0:2. Воробьев — 4 (Бармин), 52:58 — 0:3. Сидоров — 1 (Бурлуцкий, Абрамов), 56:53 — 1:3. Гаркуша — 1 (Тиханович), 57:20 — 2:3.
Вратари: Щетилин — Кузмаул.
Судьи: Косарезов, Мельников.
27 ноября. Тюмень. Дворец спорта.
«Спутник» (Альметьевск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Чиндарев — 1 (Фадеев), 17:48 — 1:0. Никишанин — 15 (бол., Папст, Ромаев), 41:39 — 1:1. Мельников — 5, 43:23 — 2:1. Потапов — 13 (бол., Ефремов, Овчинников), 54:22 — 2:2.
Победный буллит: Мельников.
Вратари: Насыров — Щербаков.
Судьи: Зосимов, Меньших.
27 ноября. Альметьевск. ДС «Юбилейный».
«Реактор» (Нижнекамск) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 4:5 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 0:1)
Голы: Захмаревич — 10 (мен., Репин, Макаревич), 10:34 — 0:1. Полькин — 6, 21:04 — 1:1. Хрунин — 6, 26:16 — 1:2. Чивилев — 11 (Мотыгуллин), 30:42 — 2:2. Шамбазов — 9 (бол., Михайлов, Валеев), 34:42 — 3:2. Загидулин — 6 (Сатаров, Селиванов), 43:01 — 3:3. Мурашов — 1 (Шумилов), 49:36 — 3:4. Полькин — 7 (бол., Паранин, Чивилев), 56:06 — 4:4. Соколов — 5 (Селиванов), 62:56 — 4:5.
Вратари: Озолин — Кузнецов (Банников, 36:56).
Судьи: Глазырин, Томилов.
27 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
«Алмаз» (Череповец) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 3:4 Б (0:2, 0:0, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Глухарев — 6 (Ахметвалиев, Кротов), 3:53 — 0:1. Бозунов — 9 (Баснев, Башлаев), 17:10 — 0:2. Грачев — 3 (Лапин, Ощепков), 41:46 — 1:2. Баснев — 8 (Бозунов), 43:31 — 1:3. Гуслистов — 6 (Белялов), 47:59 — 2:3. Гуслистов — 7 (бол., Ощепков, Рогов), 57:59 — 3:3.
Победный буллит: Башлаев.
Вратари: Виноградов — Колупаев.
Судьи: Черенков, Шувалов.
27 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».