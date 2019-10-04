«Толпар» уступил «Чайке», «Сибирские снайперы» забросили 7 шайб в ворота «Снежных барсов»

Прошел очередной игровой день в регулярном чемпионате МХЛ. «Толпар» уступил «Чайке» (2:4), а «Сибирские снайперы» забросили 7 шайб в ворота «Снежных барсов», победив со счетом 7:3.

Хоккей

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«Толпар» (Уфа) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)

Голы: Никонов — 2 (Копылов), 17:53 — 0:1. Копылов — 1 (Мужиков, Никонов), 51:27 — 0:2. Шавин — 5 (бол., Платонов, Алексеев), 53:36 — 0:3. Пономаренко — 1 (Скоропад, Голощапов), 56:11 — 1:3. Чистяков — 2 (Аймурзин, Кузнецов), 57:13 — 2:3. Панчук — 1 (мен., п.в.), 58:25 — 2:4.

Вратари: Брагинский (58:03 — 58:25, 59:13) — Громовик.

Судьи: Анашин, Литвинов.

4 октября. Уфа. Городской дворец спорта.

«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 3:7 (2:1, 1:4, 0:2)

Голы: Потапов — 6 (Никишанин, Затонских), 3:43 — 0:1. Мусоров — 7 (Гусейнов), 7:39 — 1:1. Мусоров — 8 (бол., Пряхин, Муратов), 9:58 — 2:1. Ромаев — 7 (бол., Коньков), 28:15 — 2:2. Давыдов — 1 (Кривченков, Коньков), 30:31 — 2:3. Гусейнов — 2 (Мусоров), 35:15 — 3:3. Овчинников — 1 (Дубакин), 35:58 — 3:4. Потапов — 7 (Никишанин, Борисюк), 37:29 — 3:5. Кривченков — 5 (Затонских, Давыдов), 45:32 — 3:6. Пронин — 1 (Пастухов, Белианини), 49:20 — 3:7.

Вратари: Павленко (47:43) — Щербаков.

Судьи: Палей, Пестов.

4 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Голы: Сахаров — 7 (Шешин, Гусев), 3:39 — 1:0. Барамбаев — 1 (Гаркуша), 14:26 — 1:1. Платонов — 6 (бол., Шешин), 17:51 — 2:1. Варагян — 3 (Спиридонов), 24:09 — 3:1. Олейников — 2, 25:33 — 4:1. Шешин — 10 (бол., Хайруллин, Платонов), 27:41 — 5:1.

Вратари: Моисеев — Щетилин.

Судьи: Мелихов, Отмахов.

4 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 5:1 (0:1, 0:0, 5:0)

Голы: Сизиков — 3 (Хрунин), 4:43 — 0:1. Петросян — 8 (Волосенков), 47:48 — 1:1. Петросян — 9 (бол., Шапорев, Комаровский), 49:55 — 2:1. Петросян — 10 (п.в., Шапорев, Комаровский), 57:23 — 3:1. Шапорев — 8 (п.в., Петросян, Волосенков), 59:28 — 4:1. Подшивалов — 2 (Толкачев, Чалов), 59:55 — 5:1.

Вратари: Нурек — Банников (57:00 — 57:23, 58:32 — 58:40, 59:11 — 59:28).

Судьи: Меньших, Назаров.

4 октября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Белые медведи» (Челябинск) — «Омские ястребы» (Омск) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Волошин — 2 (бол., Асташевский, Денисевич), 3:36 — 0:1. Стежкин — 2 (Кадышев), 18:04 — 1:1. Казаков — 4 (Мигур), 42:24 — 1:2. Чинахов — 4 (Асташевский), 45:56 — 1:3.

Вратари: Горбунов — Дубровский.

Судьи: Томилов, Фатихов.

4 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

«Авто» (Екатеринбург) — «Ирбис» (Казань) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Хасанов — 3 (Кателевский), 9:22 — 0:1. Фоминцев — 2 (Охов, Кокурин), 45:38 — 1:1. Хасанов — 4 (бол., Климов, Гизатуллин), 47:12 — 1:2. Крутов — 2 (Мухин), 54:33 — 1:3. Гизатуллин — 6 (Хасанов), 55:27 — 1:4.

Вратари: Романов (Исаев, 55:27) — Мосин (Ахтямов, 40:00).

Судьи: Косарезов, Хартин.

4 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

«Сарматы» (Оренбург) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бармин — 1 (бол., Воробьев, Савчик), 35:50 — 0:1. Сахаров — 1 (бол., Бурлака), 48:11 — 1:1.

Победный буллит: Атанасов.

Вратари: Бородкин — Кузмаул.

Судьи: Черезов, Шувалов.

4 октября. Оренбург. ЛД «Звездный».