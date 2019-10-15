Сын Мозякина отличился в игре с «Чайкой», «Омские ястребы» одолели «Алтай»

Состоялись очерединый матчи регулярного чемпионата Париматч-МХЛ. «Омские ястребы» одолели «Алтай» со счетом 5:4, а «Чайка» уступила «Стальным лисам» (3:4).

Нападающий «Стальных лис» Андрей Мозякин забросил дебютную шайбу в МХЛ. До того, как отличиться, 18-летний Мозякин-младший провел 58 матчей в регулярке и 1 — в плей-офф — и сделал 4 голевых передачи.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Омские ястребы» (Омск) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 5:4 (0:1, 2:0, 3:3)

Голы: Петросян — 14 (Волосенков, Шапорев), 3:06 — 0:1. Чинахов — 7 (Мурылев, Елизаров), 34:49 — 1:1. Волошин — 3 (бол., Казаков, Яневский), 37:46 — 2:1. Асташевский — 5 (Чинахов), 40:13 — 3:1. Петросян — 15 (бол., Шапорев, Комаровский), 43:43 — 3:2. Чалов — 2 (Толкачев, Бугаев), 45:51 — 3:3. Петросян — 16 (бол., Лагунов, Шапорев), 50:01 — 3:4. Грицюк — 7 (Чинахов, Асташевский), 53:41 — 4:4. Асташевский — 6 (Чинахов, Грицюк), 59:26 — 5:4.

Вратари: Дубровский — Нурек (59:49).

Судьи: Бакин, Гайсин.

15 октября. Омск. ДХЦ «Авангард».

«Ирбис» (Казань) — «Белые медведи» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Хасанов — 5, 19:06 — 1:0. Гизатуллин — 8 (буллит), 43:11 — 2:0. Мысляев — 1 (Якуценя), 44:04 — 2:1.

Вратари: Ахтямов — Шаров (59:45).

Судьи: Ханов, Якимов.

15 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

«Тюменский легион» (Тюмень) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Н. Бойко — 1 (Александров, Гусейнов), 8:29 — 0:1. А. Пылаев — 3 (бол., Цибин), 16:12 — 1:1. Асуханов — 3, 38:07 — 1:2. Головин — 6, 52:45 — 2:2.

Победный буллит: Головин.

Вратари: Ткачук — Калмыков.

Судьи: Лерке, Майтак.

15 октября. Тюмень. Дворец спорта.

«МХК Спартак» (Москва) — «Русские витязи» (Чехов) — 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)

Голы: Замбахидзе — 4 (Кондырев), 4:17 — 0:1. Квартальнов — 1 (Быстров), 10:06 — 1:1. Бардаков — 6 (Зубов, В. Зайцев), 44:18 — 1:2. Кондырев — 5 (бол., Замбахидзе, Буренов), 47:44 — 1:3. Мишаков — 1 (бол., Львутин), 49:06 — 2:3. Оськин — 2 (Лещенко), 49:33 — 3:3. Новрузов — 5 (Львутин, Тагиров), 50:54 — 4:3.

Вратари: Ботов — Шабулин.

Судьи: Андреев, Косарезов.

15 октября. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).

«Спутник» (Альметьевск) — «Сарматы» (Оренбург) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Закиров — 4 (Галимзянов, Назмутдинов), 2:58 — 1:0. Тимашев — 1 (Сергиевский, Житников), 7:20 — 1:1. Фадеев — 5 (Коротков, Галимзянов), 15:18 — 2:1. Савельев — 7 (Махрин, Уколов), 25:02 — 2:2. Шолгин — 2 (Шарипов), 26:12 — 3:2.

Вратари: Насыров (14:59 — 15:18) — Бородкин (6:59 — 7:20, 59:20).

Судьи: Гайнуллин, Пронских.

15 октября. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Авто» (Екатеринбург) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Павлюк — 1 (Атанасов), 7:10 — 1:0. Суслов — 6 (Бондарь, Сибиряков), 18:13 — 1:1. Бухаров — 8 (Сибиряков, Лоза), 25:37 — 1:2. Тимошенко — 2 (Савчик), 32:29 — 2:2. Суслов — 7 (Сибиряков, Трифонов), 42:03 — 2:3. Зайцев — 1 (Суслов), 57:37 — 2:4.

Вратари: Ступин — Романов.

Судьи: Кондратьев, Пестов.

15 октября. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Голы: Петров — 1 (Венгрыжановский, Алипов), 2:41 — 1:0. Платонов — 8 (Хайруллин), 17:26 — 1:1. Петров — 2 (Желудков, Венгрыжановский), 19:55 — 2:1. Мозякин — 1 (Олейников, Антипин), 22:02 — 2:2. Буйван — 1 (Мозякин), 22:39 — 2:3. Спиридонов — 5 (Шешин, Хайруллин), 53:43 — 2:4. Морозов — 3 (Шульга), 59:36 — 3:4.

Вратари: Евдокимов (Громовик, 22:39, 59:44 — 59:52, 59:58) — Камышников.

Судьи: Жаирбаев, Коршак.

15 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

«Реактор» (Нижнекамск) — «Ладья» (Тольятти) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Шафигуллин — 1 (Валеев, Шарифьянов), 1:20 — 1:0. Цитцер — 2 (Костенко), 14:31 — 1:1. Паранин — 7 (бол., Чивилев, Мотыгуллин), 23:01 — 2:1. Буцаев — 7 (Барсуков), 28:27 — 3:1.

Вратари: Озолин — Забродин.

Судьи: Глазырин, Шувалов.

15 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».