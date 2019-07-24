Состав молодежного чемпионата: "Сахалинские акулы" вернулись в МХЛ

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников чемпионата МХЛ сезона-2019/20. Всего в предстоящем сезоне примет участие 34 команды из четырех стран: России, Казахстана, Латвии и Китая, сообщает официальный сайт МХЛ.

В состав участников верунлась команда "Сахалинские акулы", которая выступала в чемпионате в сезонах-2014/15 и 2015/16. Клуб попал в Западную конференцию. Таким образом, в Восточную конференцию вернется нижегородская "Чайка".

Также в новом сезоне вместо китайского клуба "Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян" будет выступать другая команда из Китая – "ОЭРДЖИ Юниор".

Из других изменений стоит отметить, что команда "Атланты" сменила название на "Атлант". МХК "Динамо-Москва" теперь будет проводить домашние матчи в Твери. В прошлом сезоне бело-голубые принимали гостей в Дмитрове.