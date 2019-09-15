«Сибирские снайперы» победили «Ладью» в матче МХЛ

В матче регулярного чемпионата МХЛ «Сибирские снайперы» победили «Ладью» со счетом 5:1. Этот успех позволил команде набрать 10 очков.

«Сибирские снайперы» пока занимают первое место в турнирной таблице не только своей конференции, но и всей лиги.

Хоккей

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Регулярный чемпионат

«Тайфун» (Уссурийск) — «Русские витязи» (Чехов) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Раров — 1 (Козлов), 23:04 — 1:0. Лапшин — 1 (бол., Шушков, Малухин), 31:46 — 2:0. Малухин — 3 (бол., Лапшин), 47:11 — 3:0. Бардаков — 2 (бол., Буренов, Сараев), 51:39 — 3:1.

Вратари: Гамов — Чечелев.

Судьи: Хуторов, Шевчук.

15 сентября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Капитан» (Ступино) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кнауб — 2 (Игнатов), 2:47 — 1:0. Кнауб — 3 (Игнатов, Москалев), 5:59 — 2:0. Гараев — 1 (Жилин), 53:37 — 2:1.

Вратари: Колупаев — Скляр (Михайлов, 5:59).

Судьи: Красотин, Меньших.

15 сентября. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».

«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Сарматы» (Оренбург) — 5:6 Б (3:1, 0:3, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Савельев — 3 (бол.), 1:26 — 0:1. Литвинов — 1 (Пиневский), 9:05 — 1:1. Захмаревич — 1 (Маскаев), 11:07 — 2:1. Богдашкин — 1 (бол., Репин), 18:47 — 3:1. Касмуканов — 1 (Назаров), 27:51 — 3:2. Петров — 3 (Ипатов), 29:13 — 3:3. Катаев — 2 (бол., Сахаров, Терлецкий), 39:08 — 3:4. Сизиков — 1 (бол., Юдин), 42:56 — 4:4. Ипатов — 3 (Житников), 53:17 — 4:5. Загидулин — 3, 55:04 — 5:5.

Победный буллит: Назаров.

Вратари: Кузнецов (Кузьмин, 40:00) — Бородкин.

Судьи: Морозов, Саутин.

15 сентября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Ладья» (Тольятти) — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Юров — 2 (Затонских), 0:45 — 1:0. Ромаев — 4 (бол., Верхорубов, Дубакин), 31:47 — 2:0. Затонских — 1 (бол., Пастухов, Никишанин), 39:55 — 3:0. Аксененко — 1 (Юров, Пастухов), 55:01 — 4:0. Стешенко — 3 (Лотов, Рангаев), 58:14 — 4:1. Потапов — 2 (бол., Никишанин), 59:53 — 5:1.

Вратари: Нефедов — Кулаков.

Судьи: Вахитов, Хажиев.

15 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

«Омские ястребы» (Омск) — «Спутник» (Альметьевск) — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы: Власов — 2 (мен., Берестнев), 2:09 — 1:0. Аликов — 2 (Грицюк), 4:42 — 2:0. Яневский — 1 (Чинахов), 20:37 — 3:0. Яневский — 2 (бол., Волошин, Денисевич), 42:32 — 4:0. Окружнов — 1 (бол., Галимарданов), 49:03 — 4:1. Кабиров — 3, 58:56 — 4:2.

Вратари: Дубровский — Насыров (Косицких, 43:16).

Судьи: Анисимов, Каменщиков.

15 сентября. Омск. ДХЦ «Авангард».

«Тюменский легион» (Тюмень) — «Реактор» (Нижнекамск) — 2:8 (1:2, 0:2, 1:4)

Голы: Коваленко — 1, 1:13 — 1:0. Паранин — 2 (Чивилев, Полькин), 10:01 — 1:1. Барсуков — 1 (Гибадуллин), 15:16 — 1:2. Чивилев — 3 (бол., Паранин, Мотыгуллин), 30:25 — 1:3. Крысов — 1, 32:52 — 1:4. Паранин — 3 (Чивилев), 43:54 — 1:5. Полькин — 1 (Мотыгуллин), 44:37 — 1:6. Чивилев — 4 (бол., Хайруллов, Полькин), 49:22 — 1:7. Шамбазов — 3 (Буцаев), 56:36 — 1:8. Головин — 1 (бол., Ильин), 59:32 — 2:8.

Вратари: Гущин (С. Пылаев, 44:37) — Озолин (Евпак, 49:22).

Судьи: Томилов, Фатихов.

15 сентября. Тюмень. Дворец спорта.

«МХК Атлант» (Мытищи) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Гордин — 3 (Семыкин, Манин), 14:49 — 0:1. Хуснутдинов — 1 (Кирсанов, Градович), 22:12 — 0:2. Рычков — 3 (бол., Козлов, Градович), 35:45 — 0:3. Жук — 1 (Алтыбармакян, Цыплаков), 38:38 — 0:4. Гордин — 4, 51:14 — 0:5.

Вратари: Синегубкин (Фомин, 38:38) — Д. Николаев.

Судьи: Ведерников, Коршак.

15 сентября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».

«Ирбис» (Казань) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Сафонов — 1 (бол., Зайцев, Климов), 11:11 — 1:0. Галиаскаров — 1 (И. Шабанов), 19:23 — 2:0.

Вратари: Ахтямов — Ступин (Кузмаул, 20:00).

Судьи: Зосимов, Ханов.

15 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «Алмаз» (Череповец) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Рогов — 1 (бол., Федоров), 37:45 — 0:1. Лапин — 3 (Ковтун, Казаков), 41:43 — 0:2. Федоров — 2 (бол., Губин, Капустин), 44:56 — 0:3.

Вратари: Чуфаров — Шостак.

Судьи: Глазырин, Сюрдяев.

15 сентября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена).

«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «Локо» (Ярославль) — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Гутик — 1 (Лукичев, Николаев), 13:22 — 0:1. Шумилин — 2 (Тювилин, Бычков), 15:32 — 0:2. Абросимов — 1 (Никулин), 25:25 — 0:3. Хремкин — 1 (бол., Шуйдин), 30:02 — 1:3. Манин — 1 (Дарьин, Смирнов), 40:30 — 1:4. Сигорин — 1 (бол., Тютнев, Дяденькин), 49:33 — 1:5.

Вратари: Мельничук — Окоряк.

Судьи: Палей, Пестов.

15 сентября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Авто» (Екатеринбург) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Бухаров — 2 (Федоров, Лоза), 10:35 — 0:1. Сибиряков — 2 (Азаров), 14:43 — 0:2. Суслов — 1 (Сибиряков, Фоминцев), 48:37 — 0:3.

Вратари: Калмыков (Прокофьев, 14:43) — Галкин.

Судьи: Арзамазов, Косарезов.

15 сентября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».