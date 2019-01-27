Результаты игрового дня МХЛ: "Стальные лисы" разгромили "Спутник", "Омские ястребы" всухую переиграли "Сибирских снайперов"

"Стальные лисы" разгромили "Спутник" на выезде со счетом 7:0, "Омские ястребы" одолели "Сибирских снайперов" (5:0).
Полностью результаты игрового дня МХЛ выглядят следующим образом:
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Омские ястребы" (Омск) - 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
Голы: Денисевич - 2 (бол., Мельников, Казаков), 0:53 - 0:1. И. Баданин - 14 (Зубов, Яневский), 5:11 - 0:2. Дмитричев - 8 (Волошин, Заседа), 19:16 - 0:3. Зубов - 4 (бол., Щекин), 46:09 - 0:4. Казаков - 13 (Асташевский, Мельников), 51:29 - 0:5.
Вратари: Шмаков (Щербаков, 5:11) - Романов.
Судьи: Литвинов, Мельников.
27 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:7 (1:1, 0:2, 1:4)
Голы: Морозов - 1 (Фростов), 12:51 - 1:0. Кулиев - 17 (Шафигулин), 13:01 - 1:1. Абрамов - 4 (Яковлев, Аксенов), 20:22 - 1:2. Кулиев - 18 (бол., Кошурников, Мякишев), 25:07 - 1:3. Д. Зиновьев - 7 (бол., Зарубин), 47:28 - 1:4. Кошурников - 10 (Гатиятулин, Кулиев), 53:24 - 1:5. Вернигор - 6 (Сизиков), 53:29 - 2:5. Шабанов - 14 (мен., Мякишев, Попов), 54:16 - 2:6. Попов - 17 (Шабанов), 56:15 - 2:7.
Вратари: Синькевич (Барышников, 25:07) - Шаров.
Судья: Косарезов.
27 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"Спутник" (Альметьевск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)
Голы: Рожков - 24 (Спиридонов, Шешин), 10:58 - 0:1. Янчевский - 3 (бол., Дубин, Платонов), 33:32 - 0:2. Платонов - 14 (Дубин), 40:21 - 0:3. Платонов - 15 (бол., Дубин), 48:19 - 0:4. Платонов - 16 (бол., Дубин), 50:45 - 0:5. Дубин - 15 (Платонов), 58:08 - 0:6.
Вратари: Минегалиев (Насыров, 50:45) - Щетилин.
Судьи: Глазырин, Зосимов.
27 января. Альметьевск. ДС "Юбилейный".
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Атланты" (Мытищи) - 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Смирнов - 17 (Силантьев, Зимин), 27:23 - 0:1. Коротин - 11, 28:09 - 1:1. Силантьев - 17 (бол., Гончарук, Христов), 31:19 - 1:2. Коротин - 12 (мен., Бедняков, Клопов), 53:29 - 2:2.
Победный буллит: Коротин.
Вратари: Андреев - Фомин.
Судьи: Меньших, Морозов.
27 января. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Тайфун" (Уссурийск) - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Гурзанов - 1 (Богацкий), 7:51 - 1:0. Ивашкин - 10 (Долотов, Авксентьев), 8:22 - 1:1. Николаев - 3 (бол., Марченко, Давыдюк), 13:07 - 2:1. Авксентьев - 7 (Ивашкин), 22:37 - 2:2. Овечкин - 20 (Шеховцов), 29:22 - 3:2. Марченко - 8 (Царюк, Николаев), 43:43 - 4:2.
Вратари: Давыдюк - Булыгин (59:53).
Судья: Жаирбаев.
27 января. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".
"Снежные барсы" (Астана) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы: Латышевич - 15 (Карандеев, Гайдеик), 38:05 - 0:1. Голоднюк - 19 (Грымзин), 39:35 - 0:2. Киселев - 7 (С-н Данияр, Б. Муратов), 40:24 - 1:2. Голоднюк - 20 (Грымзин, Латышевич), 41:17 - 1:3. Голоднюк - 21 (п.в., Грымзин, Латышевич), 59:29 - 1:4.
Вратари: Каратаев (Еремеев, 41:17, 58:36 - 59:03, 59:13 - 59:29) - Кузмаул (37:40 - 38:05).
Судьи: Кеслер, Матюша.
27 января. Астана. "Барыс-Арена".
"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Лагунов - 5 (Шапорев, Майоров), 8:54 - 1:0. Майоров - 13 (бол., Шапорев), 29:35 - 2:0. Назаренко - 1 (бол., Бекетаев), 35:59 - 3:0. П. Ушаков - 6, 36:44 - 3:1. Майоров - 14 (Шапорев), 52:19 - 4:1.
Вратари: Шутов - Дремин.
Судья: Хуторов.
27 января. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.