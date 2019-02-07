Результаты игрового дня МХЛ: "Красная Армия" уступила "СКА-1946", "Мамонты Югры" переиграли "Ирбис"

"Красная Армия" всухую проиграла "СКА-1946" (0:3), а "Мамонты Югры" одолели "Ирбис" со счетом 4:2 в рамках очередного игрового дня МХЛ.

Полностью результаты игрового дня МХЛ выглядели следующим образом.

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МХЛ

Регулярный чемпионат

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Снежные барсы" (Астана) - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Б. Муратов - 12 (Верещагин, Жорабек), 10:41 - 0:1. Платонов - 17 (Дорофеев), 59:17 - 1:1. Дубин - 16 (Захаров), 63:50 - 2:1.

Вратари: Щетилин (58:57 - 59:17) - Еремеев.

Судьи: Отмахов, Фатихов.

7 февраля. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

"Сарматы" (Оренбург) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 5:4 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Назаренко - 2 (Чалов), 0:36 - 0:1. Залалутдинов - 2 (Ткачков), 22:58 - 1:1. Майоров - 15, 26:22 - 1:2. Райн - 1 (Соколка, Юлбарисов), 29:43 - 2:2. Соколка - 8 (Райн, Волонцевич), 36:16 - 3:2. Столяров - 7 (Лагунов, Майоров), 39:48 - 3:3. Соколка - 9 (Юлбарисов), 48:19 - 4:3. Шишов - 3, 57:52 - 4:4.

Нереализованный буллит: Залалутдинов (Сарматы), 20:20 (Вратарь).

Победный буллит: Уколов.

Вратари: Файзулин - Шутов (Нурек, 65:00).

Судья: Морозов.

7 февраля. Оренбург. ЛД "Звездный".

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Ирбис" (Казань) - 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Голы: Голоднюк - 27 (Латышевич, Телегин), 22:59 - 1:0. Ляхов - 1, 26:47 - 1:1. Голоднюк - 28 (К. Попов, Грымзин), 44:51 - 2:1. Грымзин - 4, 50:32 - 3:1. Грымзин - 5 (Голоднюк, К. Попов), 56:00 - 4:1. Мухин - 10 (бол., Мужиков, Пьянов), 59:26 - 4:2.

Вратари: Кузмаул - Ахтямов (Т. Шабанов, 56:00).

Судьи: Величко, Мельников.

7 февраля. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Ладья" (Тольятти) - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кухарев - 16 (буллит), 14:45 - 0:1. Лужин - 5 (бол., Пылаев, Ильин), 37:54 - 1:1. Гришаков - 20 (Николенко), 60:53 - 1:2.

Вратари: Дремин - Забродин.

Судьи: Литвинов, Хажиев.

7 февраля. Тюмень. Дворец спорта.

"Красная Армия" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Царюк - 6 (Ибрагимов, Богацкий), 8:32 - 0:1. Цицюра - 20 (Шабаров, Овечкин), 22:58 - 0:2. Манин - 5 (Жук, Бринкман), 26:39 - 0:3.

Вратари: Лозебников - Лысенков.

Судьи: Глазырин, Кеслер.

7 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

"КРС Хейлунцзян" (Пекин) - "Алмаз" (Череповец) - 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)

Голы: Грачев - 8 (Колесников, Данч), 7:20 - 0:1. Николаев - 6 (бол., Герцик, Николаев), 12:17 - 0:2. Казаков - 10 (бол., Давыдов, Марков), 17:11 - 0:3. Риггз - 5 (мен., Сарапульцев, Полухин), 20:58 - 1:3. Шушков - 5 (Калобанов, Уваров), 26:53 - 1:4. Ли - 8 (Абрамов, Сарапульцев), 48:34 - 2:4. Николаев - 7 (Зайцев, Шушков), 55:36 - 2:5. Капустин - 4 (Грачев), 59:37 - 2:6.

Вратари: О`Брайен (Красановски, 20:00) - Шостак.

Судья: Меньших.

7 февраля. Череповец. "Ледовый дворец".

"СКА-Варяги" (Ленинградская область) - "Крылья Советов" (Москва) - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Яровинский - 12 (бол., Шарпанских), 15:51 - 1:0. Калмыков - 9 (Танков, Зоркин), 32:38 - 2:0. Танков - 7 (Алтыбармакян), 36:41 - 3:0. Танков - 8 (Никитин, Алтыбармакян), 42:27 - 4:0. Глебов - 6, 43:38 - 4:1.

Вратари: Николаев - Мельников (Кадочников, 42:27).

Судьи: Косарезов, Мелихов.

7 февраля. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"ХК Рига" (Рига) - "МХК Спартак" (Москва) - 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Голы: Гринбергс - 8 (Рокис, Бергс), 10:19 - 1:0. Забусов - 13 (Федоров, Брикманис), 16:09 - 2:0. Шалагин - 35 (Тришин), 25:16 - 2:1. Карклс - 3 (бол., Синегубов, Д. Берзиньш), 28:46 - 3:1. Забусов - 14, 33:53 - 4:1. Шалагин - 36 (Леванов), 36:01 - 4:2.

Вратари: Рауза - Сковронский (Ботов, 33:53, 58:44).

Судьи: Комаров, Потапов.

7 февраля. Пиньки. Инбокс-Холл.