Паузу в плей-офф МХЛ продлили до 30 апреля

Руководство МХЛ продлило приостановку плей-офф до 30 апреля, сообщается на официальном сайте лиги.

— Лига соблюдает и продолжит соблюдать указания федеральных и региональных властей, направленные на предотвращение распространения пандемии COVID-19, — говорится в заявлении. — Обо всех дальнейших решениях МХЛ будет оперативно информировать.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 632 842 человек, 97 590 умерло, вылечились 366 587 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (475 237), Испании (157 022) и Италии (143 626). По данным Роспотребнадзора, в России — 11 917 случаев заражения, 94 человека умерли, выздоровело — 795.