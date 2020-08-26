Отец Загитовой опроверг информацию об уходе из «Ирбиса»

Тренер хоккейного клуба «Ирбис» Ильназ Загитов в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что уходит с поста и покидает систему «Ак Барса».

— Ильназ Насихович, правда ли, что вы покидаете «Ирбис»? — спросил Загитова корреспондент «СЭ».

— Нет, нет, неправда.

— То есть эта информация неверна, это вброс?

— Я ничего не комментирую, извините, пожалуйста.

Ранее казанское издание «Бизнес Online» опубликовало информацию о том, что Загитов отправится к своей дочери, фигуристке Алине Загитовой, в Москву. Вполне вероятно — для психологической поддержки перед контрольными прокатами и принятием решения о возобновлении либо завершении карьеры.

По нашим данным, вчера Загитов пришел к руководству «Ак Барса» и попросил отпустить его в столицу, освободив от должности главного тренера «Ирбиса». Для представителей казанского клуба его просьба стала большим сюрпризом. До старта сезона в МХЛ, где выступает клуб, осталось чуть больше недели. (Дмитрий Кузнецов)