Отец Загитовой опроверг информацию об уходе из «Ирбиса»
Тренер хоккейного клуба «Ирбис» Ильназ Загитов в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что уходит с поста и покидает систему «Ак Барса».
— Ильназ Насихович, правда ли, что вы покидаете «Ирбис»? — спросил Загитова корреспондент «СЭ».
— Нет, нет, неправда.
— То есть эта информация неверна, это вброс?
— Я ничего не комментирую, извините, пожалуйста.
Ранее казанское издание «Бизнес Online» опубликовало информацию о том, что Загитов отправится к своей дочери, фигуристке Алине Загитовой, в Москву. Вполне вероятно — для психологической поддержки перед контрольными прокатами и принятием решения о возобновлении либо завершении карьеры.
По нашим данным, вчера Загитов пришел к руководству «Ак Барса» и попросил отпустить его в столицу, освободив от должности главного тренера «Ирбиса». Для представителей казанского клуба его просьба стала большим сюрпризом. До старта сезона в МХЛ, где выступает клуб, осталось чуть больше недели. (Дмитрий Кузнецов)