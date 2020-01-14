«ОРДЖИ Юниор» прервал серию из 46 поражений

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.

«ОРДЖИ Юниор» в гостях победил МХК «Динамо» со счетом 1:0. Пекинский клуб прервал серию из 46 поражений.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Омские ястребы» (Омск) — «Белые медведи» (Челябинск) — 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Заседа — 8 (Яремчук, Скоробогатов), 4:45 — 1:0. Волошин — 9 (Казаков, Денисевич), 11:07 — 2:0. Фильчаков — 4 (Якуценя), 26:26 — 2:1. Яковлев — 11 (бол., Абрамов, Аксенов), 33:05 — 2:2. Сапожников — 6 (бол., Зиновьев, Абрамов), 35:54 — 2:3. Яремчук — 10 (Скоробогатов), 44:04 — 3:3. Яремчук — 11 (бол.), 63:31 — 4:3.

Вратари: Дубровский — Горбунов.

«Тюменский легион» (Тюмень) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Олейников — 4 (Крохалев, Болсуновский), 30:09 — 0:1.

Вратари: Щетилин (58:43) — Моисеев.

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Ладья» (Тольятти) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Воробьев — 9 (Сенотов), 4:59 — 1:0. Атанасов — 7 (Быков, Немчинов), 24:17 — 2:0. Петров — 5 (Якутов, Цитцер), 25:28 — 2:1. Ежов — 15 (Руденко, Телегин), 31:49 — 3:1. Рангаев — 17 (Лотов), 57:12 — 3:2.

Вратари: Кузмаул — Кулаков.

«МХК Динамо» (Москва) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Сергиевский — 4 (бол.), 50:48 — 0:1.

Вратари: Моторыгин — Зиновенко.

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «ХК Рига» (Рига) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Градович — 4 (Хуснутдинов), 10:51 — 1:0. Галушкин — 4 (Кирсанов), 21:40 — 2:0. Буцениекс — 10 (Брикманис, Синегубов), 25:02 — 2:1. Цыплаков — 16 (Жук, Алтыбармакян), 48:52 — 3:1.

Вратари: Ромашкин — Бруверис.