Определились пары плей-офф МХЛ. «Спартак» сыграет со «СКА-1946»

Завершился регулярный чемпионат МХЛ-2019/20. По итогам последнего игрового дня определились все пары Кубка Гагарина.

«Рига» благодаря победе над «ОРДЖИ Юниор» (2:1 ОТ) обошла «Спартак» и финишировала седьмой. Таким образом, красно-белые в первом раунде встретятся с победителями Западной конференции «СКА-1946».

Таким образом, в первом раунде встретятся:

«Запад»: «СКА-1946» — «Спартак», «Локо» — «Рига», «Красная Армия» — «Динамо» (Москва), «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Алмаз».

«Восток»: «Толпар» — «Стальные лисы», «Омские Ястребы» — «Мамонты Югры», «Ирбис» — «Сибирские снайперы», «Авто» — «Белые медведи».