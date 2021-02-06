Мичков: «Круто, что получилось побить рекорд Кучерова»

Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков высказался по поводу нового рекорда по заброшенным шайбам для хоккеистов до 17 лет после матча регулярного чемпионата МХЛ с «Крыльями Советов» (1:2 Б).

— Не думал о рекорде, когда выходил на лед: сегодня вышел с теми же чувствами, что и в предыдущих матчах. Круто, что получилось побить рекорд МХЛ, но важнее, что этот гол помог нам набрать очки. Хочу сказать огромное спасибо всем партнерам, которые помогли мне достичь такого результата, и всем, кто болел и поддерживал нас, — приводит слова Мичкова сайт МХЛ.

— Давил ли рекорд на вас? Хотелось ли побить его как можно скорее?

— Есть желание забрасывать в каждом матче. Хочется постоянно своими результативными действиями помогать команде побеждать, но во втором матче с «Ригой» не получилось забросить. К сожалению, тогда не отличился — сейчас уже забыл про эту игру, перевернул страницу и на этот матч вышел, как с чистого листа. Я иду от игры к игре, стараюсь прогрессировать и играть лучше с каждой сменой. К сожалению, в жизни не всегда все идет, как по маслу.

— Как отметили ваше достижение в команде?

— После игры поздравил меня главный тренер, но у меня особой радости не было — мы проиграли, а командные интересы для меня важнее всего.

— Следите ли вы за Никитой Кучеровым. чей рекорд побили?

— Слежу за всеми игроками, которые выступают в НХЛ, особенно за россиянами. Что сказать про Кучерова — этот игрок уже поставил не один рекорд на взрослом уровне! Это потрясающий хоккеист с отличным броском, он здорово видит площадку, у него есть голевое чутье и отличное катание — мне есть чему поучиться у этого игрока, что-то из его арсенала взять себе на заметку.

— На кого вы похожи из звезд?

— Я симпатизирую Сидни Кросби, мне нравится, как он играет, как катается. Не знаю, похож я на него или нет, судить экспертам или тренерам.