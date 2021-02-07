16-летний форвард «Реактора» Рауль Якупов пострадал в единоборстве в матче МХЛ против «Толпара». Хоккеиста унесли со льда на носилках.

Рауль — двоюродный брат форварда «Авангарда» Наиля Якупова.

Двоюродного брата Якупова унесли со льда на носилках в матче МХЛ pic.twitter.com/hbqBOFizzy — dolvya (@dolvya1) February 7, 2021

В сезоне-2020/21 Якупов провел 42 матча за «Реактор», на его счету 20 (14+6) очков.

(Алексей Шевченко)