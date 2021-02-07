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Двоюродного брата Якупова унесли со льда на носилках в матче МХЛ

13:09
Рауль Якупов. Фото ХК «Реактор»
Рауль Якупов. Фото ХК «Реактор»

16-летний форвард «Реактора» Рауль Якупов пострадал в единоборстве в матче МХЛ против «Толпара». Хоккеиста унесли со льда на носилках.

Рауль — двоюродный брат форварда «Авангарда» Наиля Якупова.

В сезоне-2020/21 Якупов провел 42 матча за «Реактор», на его счету 20 (14+6) очков.

(Алексей Шевченко)

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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