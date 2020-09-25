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МХЛ перенесла матчи «Красная Армия» — «Локо»

17:20
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В связи с отсутствием возможности у команды «Локо» сыграть матчи, которые должны были состояться 25 и 26 сентября 2020 года, а также по обоюдному согласию участвующих в данных матчах команд, МХЛ приняла решение о переносе дат матчей. О новых датах встреч «Красная Армия» — «Локо» будет сообщено дополнительно, сообщает сайт лиги.

Напомним, что в основной команде, в «Локомотиве», были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Дополнительная информация:

https://mhl.khl.ru/news/4172/996172/

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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