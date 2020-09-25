В связи с отсутствием возможности у команды «Локо» сыграть матчи, которые должны были состояться 25 и 26 сентября 2020 года, а также по обоюдному согласию участвующих в данных матчах команд, МХЛ приняла решение о переносе дат матчей. О новых датах встреч «Красная Армия» — «Локо» будет сообщено дополнительно, сообщает сайт лиги.

Напомним, что в основной команде, в «Локомотиве», были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.