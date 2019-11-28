МХК «Динамо» забросил 6 безответных шайб в ворота «ОРДЖИ»

В матче регулярного чемпионата Париматч — МХЛ МХК «Динамо» принимал «ОРДЖИ». Хозяева забросили шесть безответных шайб в ворота команды из Китая.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Тюменский легион» (Тюмень) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Ежов — 8 (Галеев), 8:21 — 0:1. Неганов — 5 (бол., Чусовитин, Дрягилев), 21:03 — 0:2. Атанасов — 5 (бол., Ваулин, Воробьев), 32:35 — 0:3. Ежов — 9 (Руденко, Галеев), 46:33 — 0:4. Гаркуша — 2 (Волков, Абрамов), 52:18 — 1:4.

Вратари: Щетилин — Ступин.

Судьи: Косарезов, Морозов.

28 ноября. Тюмень. Дворец спорта.

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Ладья» (Тольятти) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Петросян — 23 (Шапорев, Комаровский), 1:42 — 1:0. Зинатуллин — 6 (Семеновский, Свечков), 9:44 — 1:1. Стешенко — 12 (Пономарев), 28:35 — 1:2. Петросян — 24 (Шапорев), 58:46 — 2:2. Шапорев — 27 (Комаровский), 61:08 — 3:2.

Вратари: Нурек (58:21 — 58:46) — Забродин.

Судьи: Гайнуллин, Хуторов.

28 ноября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Сарматы» (Оренбург) — 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

Голы: Тимашев — 3, 8:15 — 0:1. Александров — 7 (Тарасов, Диханбек), 31:15 — 1:1. Фахрутдинов — 2 (Житников, Галкин), 41:36 — 1:2. Бархаткин — 8 (Сахаров), 48:08 — 1:3. Тимашев — 4, 54:13 — 1:4. Бархаткин — 9 (Сахаров, Житников), 57:58 — 1:5.

Вратари: Калмыков — Бородкин.

Судьи: Каменщиков, Шевчук.

28 ноября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

«Спутник» (Альметьевск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Коротков — 5 (Мельников), 63:11 — 1:0.

Вратари: Насыров — Щербаков.

Судьи: Глазырин, Томилов.

28 ноября. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

«Красная Армия» (Москва) — «Капитан» (Ступино) — 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)

Голы: Пугачев — 8 (Росляков, Климов), 32:23 — 1:0. Пугачев — 9 (Аноп, Корешков), 43:08 — 2:0. Хулапов — 5 (Голощапов), 46:19 — 3:0. Солопанов — 2 (Хулапов, Климов), 48:31 — 4:0. Полтапов — 1 (Сулев), 50:09 — 5:0.

Вратари: Скотников (32:18 — 32:23) — Скляр (Девяткин, 48:31).

Судьи: Кондратьев, Шмаков.

28 ноября. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Реактор» (Нижнекамск) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 4:5 ОТ (2:3, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Паранин — 17 (Чивилев), 1:03 — 1:0. Буцаев — 13 (Мартынов), 7:44 — 2:0. Юдин — 9 (бол., Сатаров, Соколов), 10:27 — 2:1. Сизиков — 7 (Литвинов, Хрунин), 16:06 — 2:2. Захмаревич — 11, 18:36 — 2:3. Макаревич — 2 (Селиванов, Загидулин), 24:25 — 2:4. Шамбазов — 10 (бол., Хайруллов, Чивилев), 35:48 — 3:4. Торопов — 3 (Чивилев), 55:00 — 4:4. Сатаров — 3 (Бондаренко), 61:39 — 4:5.

Вратари: Шакиров (Озолин, 24:25) — Банников.

Судьи: Зосимов, Меньших.

28 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы: Александров — 5 (Петров, Файзутдинов), 1:49 — 1:0. Власов — 5 (Калмыков, Поносов), 8:17 — 2:0. Анисимов — 10 (Шаборшин, Рашевский), 19:29 — 3:0. Рашевский — 10 (бол., Жабреев, Базнаев), 22:55 — 4:0. Поносов — 9 (Калмыков), 35:11 — 5:0. Поносов — 10 (Калмыков, Власов), 45:21 — 6:0.

Вратари: Чуфаров — Пакин.

Судьи: Андреев, Хажиев.

28 ноября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена).

«МХК Атлант» (Мытищи) — «Русские витязи» (Чехов) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Урулин — 1, 7:22 — 0:1. Шушин — 5 (Дарьин), 11:13 — 1:1. Савин — 1 (Зинченко, Сараев), 14:01 — 1:2. Волокитин — 3 (бол., Гончаров), 38:20 — 1:3. Усманов — 4 (бол., Шушин, Дарьин), 51:24 — 2:3.

Вратари: Клоберданец (59:18) — Чечелев.

Судьи: Пронских, Прусов.

28 ноября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».

«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «ХК Рига» (Рига) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Скрастиньш — 5 (бол., Синегубов, Бергманис), 24:17 — 0:1. Скрастиньш — 6 (бол., Бергманис, Буцениекс), 57:03 — 0:2.

Вратари: Обыскалов — Ворис.

Судьи: Арзамазов, Якимов.

28 ноября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«МХК Динамо» (Москва) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Алтыбармакян — 7 (Цыплаков), 5:48 — 0:1. Кровяков — 6 (Поляков), 11:58 — 0:2. Гордин — 15, 25:03 — 0:3. Шеховцов — 3 (бол., Гордин), 54:13 — 0:4.

Вратари: Хвостов (Жеренко, 25:03) — Д. Николаев.

Судьи: Колонутов, Хартин.

28 ноября. Тверь. СК «Юбилейный».