МХК «Динамо» обыграло «Тайфун», «СКА-1946» победил «Сахалинских акул»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
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«Тайфун» (Уссурийск) — «МХК Динамо» (Москва) — 3:4 (0:1, 1:0, 2:3)
Голы: Дидковский — 11 (Смирнов, Злодеев), 5:22 — 0:1. Лапшин — 7 (Бунов), 20:58 — 1:1. Лапшин — 8, 40:48 — 2:1. Смирнов — 4 (Злодеев), 43:41 — 2:2. Чурюканов — 1 (Сумин, Новиков), 49:24 — 2:3. Дидковский — 12 (Злодеев), 51:55 — 2:4. Долотов — 1 (бол., Лапшин, Трапезников), 57:13 — 3:4.
Вратари: Гамов (59:13) — Моторыгин.
«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Чеботарев — 4 (бол., Баранов), 12:04 — 1:0. Иванов — 6 (Шеховцов), 17:58 — 1:1. Самсыкин — 3 (Пяткин, Баранов), 23:53 — 2:1. Грязнов — 5 (бол., Манин, Кровяков), 37:26 — 2:2. Алексеев — 5 (Грязнов, Галиуллин), 53:01 — 2:3.
Вратари: Кузьменко (59:24 — 59:43) — Ромашкин.
«Амурские тигры» (Хабаровск) — «Локо» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Лукичев — 2 (бол., Ахунов, Бычков), 6:34 — 0:1. Старшинов — 2 (Коротких), 26:21 — 1:1. Тювилин — 1 (Ахунов, Банников), 44:12 — 1:2.
Вратари: Федоров (58:25) — Гуськов.
«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «Русские витязи» (Чехов) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Буренов — 2 (буллит), 15:15 — 0:1. Зубов — 5 (бол., Дм. Зайцев, Бардаков), 18:21 — 0:2. Анисимов — 7 (Васильев), 39:59 — 1:2.
Вратари: Ершов (Чуфаров, 20:00, 59:26) — Чечелев.
«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «Капитан» (Ступино) — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Голы: Левинский — 1 (Борисов), 5:28 — 1:0. Мельниченко — 5 (Сурканов, Константинов), 6:05 — 1:1. Понкратов — 7 (Гараев, Ерофеев), 14:02 — 1:2. Коршиков — 1 (мен., Дорофеев), 23:49 — 1:3. Горнушечкин — 2 (бол., Хремкин, Кабуш), 47:59 — 2:3. Ю. Кожухов — 12 (Казаков), 52:11 — 2:4. Тютчев — 3 (п.в., Козыркин, Гараев), 57:56 — 2:5.
Вратари: Мельничук (56:24 — 56:36, 57:01 — 57:56) — Плешков.
«Крылья Советов» (Москва) — «Алмаз» (Череповец) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Федоров — 13 (Капустин, Казаков), 9:00 — 0:1. Лапин — 6 (Каримов), 27:02 — 0:2.
Вратари: Попов (59:01) — Виноградов.