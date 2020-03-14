«Локо» и «Омские ястребы» вышли в 1/4 финала Кубка Харламова. Ярославцы в трех матчах победили «Ригу», а омичи взяли верх над «Мамонтами Югры» — 3-1.

Первым в четвертьфинал плей-офф пробился «Ирбис».

Париматч МХЛ

1/8 финала

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Толпар» (Уфа) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Елизаров — 1 (Аймурзин), 7:28 — 0:1. Башкиров — 1 (Елизаров), 12:44 — 0:2. Варагян — 1 (Мозякин, Олейников), 45:16 — 1:2.

Вратари: Носов (59:03) — Брагинский.

Счет в серии: 2-2

«Белые медведи» (Челябинск) — «Авто» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Аксенов — 3 (Жиляков, Мансуров), 1:11 — 1:0. Яковлев — 1 (Шварев), 58:00 — 2:0. Мансуров — 1 (п.в.), 59:47 — 3:0.

Вратари: Горбунов — Галкин (58:09 — 59:29, 59:39 — 59:47).

Счет в серии: 2-2

«Спартак» (Москва) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Семыкин — 1 (Козлов, Гордин), 13:41 — 0:1. Цыплаков — 1 (бол., Манин, Иванов), 20:57 — 0:2. Цыплаков — 2 (бол., Семыкин, Иванов), 29:28 — 0:3. Шуйдин — 1 (бол., Шеховцов, Поляков), 48:24 — 0:4.

Вратари: Куликов — Д. Николаев.

Счет в серии: 1-2

«Динамо» (Москва) — «Красная Армия» (Москва) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Долгопятов — 1 (Пугачев), 34:09.

Вратари: Жеренко (59:02) — Скотников.

Счет в серии: 2-1

«Алмаз» (Череповец) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 0:1)

Голы: Федоров — 1 (Лапин, Грачев), 10:23 — 1:0. Калашников — 1 (Капустин), 24:21 — 2:0. Шаборшин — 2 (бол., Ушаков), 29:47 — 2:1. Рашевский — 1, 34:25 — 2:2. Хабаров — 1 (Грачев), 37:30 — 3:2. Жабреев — 2 (Яневский), 39:52 — 3:3. Яневский — 1 (Жабреев, Рашевский), 69:07 — 3:4.

Вратари: Шостак — Чуфаров.

Счет в серии: 1-2

«Рига» — «Локо» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы: Денежкин — 2 (Березкин, Манин), 12:07 — 0:1. Минтаутишкис — 1 (Н. Матейко), 30:47 — 1:1. Дарьин — 1 (Миронов, Денежкин), 50:18 — 1:2. Рыбаков — 2 (бол., Дарьин), 53:04 — 1:3. Дарьин — 2 (бол.), 59:45 — 1:4.

Вратари: Ворис — Окоряк.

Счет в серии: 0-3

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Омские ястребы» (Омск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Заседа — 1 (Прокопенко), 11:53 — 0:1. Прокопенко — 1 (Заседа), 31:12 — 0:2. Кирилейченко — 1 (бол., Попов, Телегин), 47:19 — 1:2.

Вратари: Кузмаул — Дубровский.

Счет в серии: 1-3