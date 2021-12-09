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«Красная Армия» повторила рекорд МХЛ по количеству побед подряд

15:19
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«Красная Армия» обыграла «Тайфун» в матче регулярного чемпионата МХЛ — 2:1.

Эта победа стала для армейцев 22-й подряд, что стало повторением рекорда лиги по количеству выигранных встреч кряду. Рекорд был установлен «СКА-1946» в сезоне-2019/20.

В следующем матче «Красная Армия» встретится с «Амурскими Тиграми». Игра состоится 12 декабря, начало — в 6.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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