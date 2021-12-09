«Красная Армия» повторила рекорд МХЛ по количеству побед подряд
15:19
«Красная Армия» обыграла «Тайфун» в матче регулярного чемпионата МХЛ — 2:1.
Эта победа стала для армейцев 22-й подряд, что стало повторением рекорда лиги по количеству выигранных встреч кряду. Рекорд был установлен «СКА-1946» в сезоне-2019/20.
Мы повторили рекорд МХЛ, но останавливаться не собираемся! ?? #МыЦСКА pic.twitter.com/uwIRfPd0TH— «Красная Армия» (@RedarmyHc) December 9, 2021
В следующем матче «Красная Армия» встретится с «Амурскими Тиграми». Игра состоится 12 декабря, начало — в 6.00 (мск).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю