«Красная Армия» повторила рекорд МХЛ по количеству побед подряд

«Красная Армия» обыграла «Тайфун» в матче регулярного чемпионата МХЛ — 2:1.

Эта победа стала для армейцев 22-й подряд, что стало повторением рекорда лиги по количеству выигранных встреч кряду. Рекорд был установлен «СКА-1946» в сезоне-2019/20.

В следующем матче «Красная Армия» встретится с «Амурскими Тиграми». Игра состоится 12 декабря, начало — в 6.00 (мск).