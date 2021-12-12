«Красная Армия» установила рекорд по количеству побед подряд в МХЛ

«Красная Армия» обыграла «Амурских Тигров» в матче регулярного чемпионата МХЛ — 1:0.

Эта победа стала для армейцев 23-й подряд. Команда установила рекорд лиги по количеству выигранных встреч кряду. Предыдущий рекорд принадлежал «СКА-1946» (22), он был установлен в сезоне-2019/20.

«Красная Армия» возглавляет таблицу Западной Конференции с 73 очками. На счету армейцев 36 побед и 5 поражений в нынешнем сезоне. Серия команды без поражений длится с 21 октября.