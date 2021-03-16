Источник назвал причину смерти 19-летнего хоккеиста Тимура Файзутдинова
12:52
Хоккеист петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался из-за остановки сердца, передает источник ФАН.
19-летнего игрока пытались спасти в больнице имени Соловьева в Ярославле. Файзутдинов не мог самостоятельно дышать и три дня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как отмечается, хоккеист получил травму головы 12 марта — шайба попала в сонную артерию спортсмена.
Файзутдинов получил удар в ходе первого раунда в матче плей-офф МХЛ между «Локо» и «Динамо».
Следующие игры КХЛ и МХЛ начнут с минуты молчания в память о Тимуре Файзутдинове.
Дополнительная информация:
https://riafan.ru/1405437-popadanie-shaiby-v-sonnuyu-arteriyu-sprovocirovalo-ostanovku-serdca-u-hokkeista-faizutdinova?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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