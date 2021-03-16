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Источник назвал причину смерти 19-летнего хоккеиста Тимура Файзутдинова

12:52
Тимур Файзутдинов.
Тимур Файзутдинов.

Хоккеист петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался из-за остановки сердца, передает источник ФАН.

19-летнего игрока пытались спасти в больнице имени Соловьева в Ярославле. Файзутдинов не мог самостоятельно дышать и три дня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как отмечается, хоккеист получил травму головы 12 марта — шайба попала в сонную артерию спортсмена.

Файзутдинов получил удар в ходе первого раунда в матче плей-офф МХЛ между «Локо» и «Динамо».

Следующие игры КХЛ и МХЛ начнут с минуты молчания в память о Тимуре Файзутдинове.

Дополнительная информация:

https://riafan.ru/1405437-popadanie-shaiby-v-sonnuyu-arteriyu-sprovocirovalo-ostanovku-serdca-u-hokkeista-faizutdinova?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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