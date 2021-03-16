Видео эпизода, после которого умер 19-летний хоккеист Тимур Файзутдинов
12:44
В сети появилось видео эпизода, после которого 19-летний защитник клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов попал в реанимацию.
Сегодня стало известно о смерти хоккеиста.
Файзутдинов попал в реанимацию 13 марта, во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локо» (1:5). В игровой ситуации шайба попала ему в голову.
Файзутдинов после попадания шайбы схватился за голову и упал на лед.
В нынешнем сезоне он принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата МХЛ, в которых сделал семь результативных передач. В плей-офф Файзутдинов сыграл две встречи.
19-летний хоккеист молодежной команды «Динамо» Тимур Файзутдинов умер после попадания шайбы в голову во время матча.— MirFactov (@MirFactov) March 16, 2021
Инцидент произошел 12 марта в Ярославле. pic.twitter.com/P6g60PUzVy
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