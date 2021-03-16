Видео эпизода, после которого умер 19-летний хоккеист Тимур Файзутдинов

В сети появилось видео эпизода, после которого 19-летний защитник клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов попал в реанимацию.

Сегодня стало известно о смерти хоккеиста.

Файзутдинов попал в реанимацию 13 марта, во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локо» (1:5). В игровой ситуации шайба попала ему в голову.

Файзутдинов после попадания шайбы схватился за голову и упал на лед.

В нынешнем сезоне он принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата МХЛ, в которых сделал семь результативных передач. В плей-офф Файзутдинов сыграл две встречи.