«Ирбис» одержал вторую победу над «Сибирскими снайперами» в плей-офф МХЛ

В рамках первого раунда плей-офф Париматч — МХЛ «Ирбис» проводил второй матч против «Сибирских снайперов». Команда из Казани одолела соперника со счетом 3:2 по буллитам и повела в серии — 2:0.

Хоккей

Париматч МХЛ

1/8 финала

«Авто» (Екатеринбург) — «Белые медведи» (Челябинск) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Аксенов — 2 (Ясинский), 15:58 — 0:1. Степанов — 2 (Яковлев, Шабанов), 16:30 — 0:2. Захаров — 2 (бол., Бухаров, Журавлев), 26:43 — 1:2.

Вратари: Романов (59:30) — Горбунов.

Судьи: Хажиев, Черенков.

10 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец».

«Толпар» (Уфа) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Сучков — 1, 15:47 — 1:0. Пятин — 1, 20:15 — 1:1. Спиридонов — 1 (Пятин, Шешин), 25:12 — 1:2. Аймурзин — 2 (Сучков), 42:23 — 2:2.

Победный буллит: Варлов.

Вратари: Кулешов — Шашков.

Судьи: Бакин, Каменщиков.

10 марта. Уфа. Городской дворец спорта.

«Омские ястребы» (Омск) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Черников — 1 (бол., Попов, Дрягилев), 6:52 — 0:1. Савчик — 1 (Сенотов, Ваулин), 23:36 — 0:2. Грицюк — 2 (Чистяков, Давыдов), 46:00 — 1:2.

Вратари: Дубровский (59:28) — Кузмаул.

Судьи: Анашин, Андреев.

10 марта. Омск. ДХЦ «Авангард».

«Ирбис» (Казань) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Никишанин — 1 (бол., Коньков, Юров), 4:36 — 0:1. Булатов — 1 (бол., Купчихин, Крутов), 11:22 — 1:1. Тимиров — 1 (Христанов, Галиаскаров), 12:22 — 2:1. Пастухов — 1 (бол., Юров, Коньков), 20:42 — 2:2.

Победный буллит: Тимиров.

Вратари: Мосин — Щербаков.

Судьи: Зосимов, Шувалов.

10 марта. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

«Красная Армия» (Москва) — «МХК Динамо» (Москва) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Аноп — 1 (бол., Солопанов, Пугачев), 7:54 — 1:0. Климов — 1 (бол., Хулапов, Корешков), 15:18 — 2:0. Брызгалов — 1 (Баринов), 40:58 — 2:1. Климов — 2 (п.в.), 59:17 — 3:1.

Вратари: Скотников — Жеренко (58:33 — 59:17).

Судьи: Купцов, Пестов.

10 марта. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Локо» (Ярославль) — «ХК Рига» (Рига) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Тесанов — 1, 2:34 — 1:0. Чефанов — 1, 15:11 — 2:0. Тесанов — 2 (Миронов, Гутик), 43:08 — 3:0. Манин — 1 (бол., Денежкин, Березкин), 59:54 — 4:0.

Вратари: Окоряк — Ворис.

Судьи: Арзамазов, Жаирбаев.

10 марта. Ярославль. МФСК «Локомотив».

«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «Алмаз» (Череповец) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Луховской — 1 (Грачев), 9:12 — 0:1. Чижиков — 1 (Ощепков, Луховской), 21:34 — 0:2. Зайцев — 1 (Калашников), 56:05 — 0:3.

Вратари: Чуфаров — Шостак.

Судьи: Величко, Коршак.

10 марта. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена).

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «МХК Спартак» (Москва) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Легалин — 1 (Шабловский, Кравченко), 6:23 — 0:1. Поляков — 1 (Дедов, Иванов), 12:32 — 1:1.

Победный буллит: Демидов.

Вратари: Д. Николаев — Куликов.

Судьи: Потапов, Якас.

10 марта. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».