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Сегодня, 23:17

Хуснутдинов: «Сложно было переключаться с КХЛ на МХЛ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «СКА-1946» Марат Хуснутдинов поделился эмоциями после победы в Кубке Харламова.

«Сложно было переключаться с КХЛ на МХЛ, но команда меня знает, ребята помогли. Объяснили что и как, спасибо им большое. Роль капитана и лидера принял спокойно, потому что я знаю всех парней. Знал, что и когда нужно сказать. Самым сложным был последний матч. Мы собрались после поражения в пятой игре, сразу же забыли ее. Там не получилось забить, вратарь соперника поймал кураж.

Что сделаю сейчас в первую очередь? Отпраздную с ребятами, позвоню родителям, скажу спасибо, что отдали в хоккей», — цитирует игрока сайт МХЛ.

Источник: https://mhl.khl.ru/news/1/1039107/
ХК СКА-1946
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