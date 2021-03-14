МХЛ и клуб не комментируют состояние здоровья попавшего в больницу молодого хоккеиста

12 марта в матче 1/8 финала Кубка Харламова между ярославским «Локо» и МХК «Динамо Санкт-Петербург» шайба после броска из средней зоны попала в область головы защитника «Динамо» Тимура Файзутдинова.

Судьи моментально остановили игру, командный врач и бригада скорой помощи оказали хоккеисту первую помощь. Тимура Файзутдинова оперативно доставили в Соловьевскую больницу Ярославля, в которой он находится в данный момент и где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Матчи МХЛ 15 марта пройдут в поддержку Тимура Файзутдинова, информирует пресс-служба МХЛ.

Из уважения к частной жизни семьи и соблюдения требований о медицинской тайне МХЛ и клуб МХК «Динамо СПб» не комментируют запросы о состоянии здоровья игрока.