Два матча МХЛ завершились со счетом 10:0

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Омские ястребы" (Омск) - 0:10 (0:4, 0:3, 0:3)
Голы: Заседа - 13 (бол., Щекин), 2:32 - 0:1. И. Баданин - 15 (Заседа, Яневский), 9:59 - 0:2. Шама - 6 (Денисевич, Власов), 10:48 - 0:3. Скоробогатов - 1 (И. Баданин), 19:59 - 0:4. Дмитричев - 9 (мен., Елизаров), 26:16 - 0:5. Асташевский - 9 (Мельников, Казаков), 31:42 - 0:6. Сиренко - 1, 36:15 - 0:7. Казаков - 14 (бол., Щекин, Денисевич), 42:04 - 0:8. Заседа - 14 (И. Баданин), 44:57 - 0:9. Аликов - 3, 46:43 - 0:10.
Вратари: Кузьмин (Синькевич, 20:00) - Романов (44:54 - 44:57).
"Снежные барсы" (Астана) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Мусоров - 13 (Шайхмедденов), 33:29 - 1:0. Жорабек - 9 (Тарасов), 35:42 - 2:0. Мутовин - 8 (Мутовин), 39:59 - 2:1. С-н Данияр - 14 (Королев, Б. Муратов), 44:10 - 3:1.
Вратари: Еремеев - Дремин (59:20).
"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 0:10 (0:2, 0:7, 0:1)
Голы: Карандеев - 3 (Голоднюк), 3:31 - 0:1. Болдин - 5, 9:01 - 0:2. Кожевников - 23 (Савчик, Руденко), 23:43 - 0:3. И. Галеев - 7 (Ежов, Катин), 24:25 - 0:4. Голоднюк - 24, 27:52 - 0:5. Голоднюк - 25 (Грымзин), 29:09 - 0:6. Голоднюк - 26 (бол., Грымзин, Дрягилев), 31:24 - 0:7. Савчик - 9 (бол., Кожевников, Телегин), 39:02 - 0:8. Дроздецких - 6 (Чусовитин), 39:11 - 0:9. И. Галеев - 8 (бол., Болдин), 52:31 - 0:10.
Вратари: Нурек (Шутов, 24:25, Нурек, 40:00) - Кузмаул.
"Спутник" (Альметьевск) - "Сарматы" (Оренбург) - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Шарипов - 6 (Мулюков, Шолгин), 23:45 - 1:0. Цыганов - 3 (мен.), 28:32 - 2:0. Куров - 14 (буллит), 39:59 - 2:1. Муртазин - 2 (Цыганов), 43:51 - 3:1. Муртазин - 3 (Цыганов, Закиров), 52:03 - 4:1.
Вратари: Минегалиев (Насыров, 53:57) - Мустафин (Файзулин, 28:32).
"Реактор" (Нижнекамск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 6:2 (1:0, 1:2, 4:0)
Голы: Семенов - 4 (Шафигуллин), 16:25 - 1:0. Рожков - 25 (Абдуллин, Бабинцев), 20:47 - 1:1. Захаров - 4 (Рожков), 25:02 - 1:2. Семенов - 5 (Паранин, Михайлов), 38:22 - 2:2. Хафизов - 5 (Хисамутдинов), 50:13 - 3:2. Хисамутдинов - 24 (Шамбазов, Михайлов), 52:16 - 4:2. Хафизов - 6 (Хисамутдинов), 53:40 - 5:2. Семенов - 6, 57:04 - 6:2.
Вратари: Озолин - Камышников.