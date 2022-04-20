Дубль Свечкова принес «СКА-1946» победу над «Красной Армией». Питерцы в шаге от победы в Кубке Харламова

«СКА-1946» победил «Красную Армию» в четвертом матче финала Кубка Харламова. Команда из Санкт-Петербурга победила соперника со счетом 6:2.

По дублю сделали нападающие Федор Свечков и Никита Дишковский.

«СКА-1946» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч может стать последним в серии.

Пятый матч серии пройдет в Москве 23 апреля.

«Красная Армия» в пятый раз играет в финале МХЛ, что является рекордом лиги. В двух из них команда побеждала. Хоккеисты «СКА-1946» ранее трижды доходили до финала, но ни разу не смогли завоевать Кубок Харламова.