"Авто" выиграл серию у "СКА-1946" и встретится с "Локо" в финале Кубка Харламова

Определился второй финалист Кубка Харламова. В полуфинале плей-офф МХЛ "Авто" выиграл решающий пятый матч у "СКА-1946". В финальном матче соперником екатеринбуржцев станет "Локо", который ранее выиграл серию у "Мамонтов Югры".

МХЛ

1/2 финала

Пятый матч

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кукштель - 1 (Баринов, Петьков), 17:09 - 1:0. Воронков - 5 (Рассейкин, Переляев), 37:36 - 1:1. Рассейкин - 8 (Дербенев, Суслов), 44:20 - 1:2.

Вратари: Мельничук (58:53 - 58:55, 59:05) - Галкин.

Счет в серии - 2-3 (3:2, 1:2 ОТ, 2:3 ОТ, 6:1)