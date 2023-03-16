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Сегодня, 21:19

«Авто» и «Чайка» заработали почти 300 минут штрафа в матче плей-офф МХЛ

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Фото Кадр трансляции МХЛ

Молодежные команды «Автомобилиста» и «Торпедо» набрали 295 минут штрафа в четвертом матче серии плей-офф МХЛ. В концовке встречи «Авто» — «Чайка» (1:4, 1-3 — в серии) хоккеисты несколько раз устроили массовые потасовки.

На счету игроков «Авто» — 165 штрафных минут, у «Чайки» — 130.

Матч между «Авто» и «Чайкой» стал самым «грязным» в истории Кубка Харламова. Прежний рекорд МХЛ по штрафу для матчей плей-офф составлял 183 минуты.

Хоккей
ХК Авто
ХК Чайка
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