«Авангард» во Вконтакте высказался по поводу инцидента, случившегося с хоккеистом «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкина и игроком «Омских Ястребов» Тимофеем Давыдовым в матче МХЛ.

Между двумя игроками произошла драка. Защитник «ястребов» Давыдов повалил на лед Паничкина. Потом он чуть приподнял соперника и бросил того об лед головой.

Паничкин остался лежать на льду без движения. Его увезли на носилках.

«Тимофей не специально наносил Демиду травму головы. Демид потерял сознание после падения на лед.

Ужасное стечение обстоятельств, и Тимофей испугался не меньше, чем мы все. Он не тафгай и не собирался намеренно причинять вред, как только увидел, что игрок без сознания — сразу отступил.

Тимофей вообще не собирался бить его об лед, хотел приподнять, встряхнуть — а оказалось, что Демид без сознания.

Повторимся, ужасное стечение обстоятельств, Тимофей ни в коем случае не хотел причинить вред!" - написал аккаунт «Авангарда» под видео, где Давыдов извиняется перед Паничкиным.