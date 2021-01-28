16-летний Мичков оформил первый хет-трик в МХЛ
21:00
Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ против ХК «Рига». Для 16-летнего форварда это первый хет-трик в лиге.
Нападающий набрал 44 (29+15) очка при полезности «+20» в 41 матче текущего сезона. Мичков — лучший бомбардир «СКА-1946».
Молодой хоккеист в январе стал лучшим снайпером и бомбардиром на юношеской Олимпиаде, где сборная России до 16 лет завоевала золото. Он смог набрать 14 (9+5) очков, установив тем самым рекорд юношеских Олимпийских игр.
Кроме того Матвей считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю