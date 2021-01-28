Еще одно страшное видео из МХЛ. Юниор врезался головой в борт, его увезли со льда на носилках

Нападающий «Сахалинских Акул» Федор Кормачев получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Алмаза» (2:1).

В середине второго периода Кормачев врезался головой в борт после того, как против него применили силовой прием. Спортсмен разбил голову, на льду осталась кровь. Игрок покинул площадку с помощью врачей и партнеров по команде на носилках.

Нападающий «Сахалинских Акул» Федор Кормачев врезался головой в борт pic.twitter.com/K1xBHlB0IC — dolvya (@dolvya1) January 28, 2021

18-летний Кормачев провел 44 матча за «Сахалинских Акул» в сезоне-2020/21, на его счету 7 (2+5) очков при показателе полезности «-18».