Ткачев с Шипачевым потерялись в матче с Чехией. Кто проявит себя в сборной России?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Валерий Брагин с первых минут матча против Чехии вернулся к странному сочетанию Ткачев — Шипачев в первом звене, хотя вроде бы еще со шведами убедился, что эта связка не слишком хорошая. А люди, старающиеся угодить своими высказываниями, отмечали талант штаба, который быстро исправил ошибку с сочетаниями. Выходит, со шведами Брагин просто принял эмоциональное решение, но смысла в нем не увидел. И надо сказать, что Ткачев с Шипачевым опять потерялись. Совсем непонятно, что происходило с нашей командой в игре против самого слабого соперника турнира. Особенно ужасным был второй период, когда у чешской команды было ощутимое преимущество, а воплотить его в голевое они не смогли как раз из-за своего уровня, плюс вдохновение нашло на Александра Самонова.

Что мы делаем на Кубке Первого канала? Хотим выиграть, и пусть страна радуется? Это не тот турнир, о котором будут вспоминать уже в понедельник. Помните, команда Олега Знарка с куда более крутым составом стала четвертой в Москве? Поохали ровно до вечера, а утром забыли. Мы проверяем кандидатов с сборную на чемпионат мира? Но у нас даже вратарь выходит на второй матч подряд, хотя хотелось бы проверить на международном уровне и других. Плюс Вадима Шипачева, Антона Бурдасова и Андрея Кузьменко мы все равно повезем на турнир, если даже они подсядут во внутреннем чемпионате. Хотелось бы больше доверия новичкам, но Денис Зернов, Сергей Толчинский и Александр Кадейкин не получают достаточно времени, чтобы можно было определенно сказать об их уровне. Может быть, в воскресенье все изменится, но, судя по прошлому матчу, вряд ли.

Сочетания

Молодежный чемпионат мира пройдет в «пузыре», информация из Канады скудная, и, если честно, теряется весь смысл соревнований. То есть понятно, что во время матчей об этом не будут вспоминать, но на таком турнире мы получали информацию о будущем игроков. Видели их в стрессовом состоянии, чувствовали их настроение, смотрели, как они реагируют на те или иные обстоятельства. И если в составе происходили изменения, то тренеры старались объяснить решение, привести аргументы.

Сейчас известно, что Егор Чинахов неожиданно потерял расположение тренера и опустился аж в четвертое звено, причем там он вместе с еще тремя форвардами, но никаких слов мы не услышали. Но что такое быть с Егором Спиридоновым и Захаром Бардаковым? Это оборона, это силовой хоккей от форварда «Витязя», а Егор вообще играет не на своей позиции и пока не может найти себя. Ясно, что Ларионов предпочел Владислава Фирстова с Арсением Грицюком и Ильей Сафоновым. Но самое интересное, что Фирстов-то попал на турнир, конкурируя с Тахиром Мингачевым, а это умение разрушать, помогать в обороне.

Вопросов много, но какие-то ответы мы получим на следующей неделе. Выяснилось, что у нашей команды будет только один выставочный матч, причем с Канадой. Встреча со Словакией исключена из расписания. И у нас лишь одна возможность проверить себя.

Обмен

«Спартак» выменял у рижского «Динамо» нападающего Павла Чернова, отдав за него денежную компенсацию. Чем руководствовались в Латвии? Может быть, оставшиеся два с половиной месяца это будет команда, которая готовится к чемпионату мира, давая местным игрокам необходимую практику. Красно-белых тоже не понять. Они вообще как-то с игроками обращаются странно. Взять Максима Майорова. У клуба было время, чтобы проверить хоккеиста, они внимательно следили за его действиями на площадке и после раздумий предложили полноценный контракт. Шесть матчей Максим был на просмотровом соглашении, тренеры что-то решали, а потом определились, что без хоккеиста не обойтись. 21 ноября было подписано соглашение до конца сезона, а 16 декабря с ним разорвали контракт. И ладно бы чтобы освободить бюджет и место на льду для кого-то крутого. Нет, приглашают Чернова.

Dinamo R?ga komanda aizmain?jusi 30 gadus veco uzbruc?ju P?velu ?ernovu uz Maskavas @spartak_hc pret naudas kompens?ciju. pic.twitter.com/UEyDuU8I2C — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) December 19, 2020

Хоккеист долго летом не мог найти работу, наконец подвернулся вариант с рижанами, и он согласился. До этого у Чернова были очень удачные периоды, когда он выступал с Дмитрием Кагарлицким в «Северстали», и довольно средние отрезки. Например, в «Витязе» стал центром четвертой тройки. Этот сезон нельзя назвать очень удачным. У Павла одна шайба в последних 13 матчах, Чернов старался, но в Латвии проявить себя невероятно тяжело. Большой вопрос, сильнее ли Чернов Майорова или Любимова в той роли, что ему предложат в «Спартаке»? Кроме того, красно-белые объявили, что в ближайших матчах не помогут Йори Лехтеря, Андрей Кутейкин и Дмитрий Вишневский.