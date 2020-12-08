МЧМ мог стать лучшим в истории, но теряет звезд одну за другой. Виноваты НХЛ, вирус и хоккеист с этическими проблемами

Потери важных игроков — уже у нескольких сборных. Россия пока не в их числе.

Предстоящий молодежный чемпионат мира мог стать одним из самых крутых в истории. Из-за сохраняющейся неясности со стартом сезона в НХЛ сборные могли рассчитывать на игроков, которые в другое время были бы задействованы в клубах. В последний раз такое было в 2013 году, когда из-за локаута на турнир в Уфу приехали все сильнейшие юниоры того времени - Нюджент-Хопкинс, Форсберг, Якупов, Юбердо, Григоренко, Гальченюк, Миллер и другие. К огромному сожалению, повторения этого сценария не будет.

Кого не отпустили клубы НХЛ

До старта МЧМ в Эдмонтоне осталось меньше трех недель, но он уже понес крупные потери. В нем не примут участие две потенциальные суперзвезды, первые номера последних драфтов: «Нью-Джерси» отказался отпустить в сборную США Джека Хьюза, а «Рейнджерс» - Алексиса Лафренье в сборную Канады. Последние к тому же не дали разрешения выступать Каапо Какко за молодежную сборную Финляндии.

Самый популярный хоккейный турнир на свете, уступающий только Олимпиаде с участием лучших игроков НХЛ, получится менее ярким, чем мог бы. Он пройдет в «пузыре» без зрителей. Хозяевам очень помогло бы и в игровых, и в маркетинговых целях присутствие Лафренье. Год назад в Чехии форвард был признан самым ценным игроком и лучшим нападающим МЧМ.

В то время, когда НХЛ и профсоюз продолжают бодаться по финансовым условиям проведения предстоящего чемпионата, жесткую позицию клуба воспринимать иначе как жлобство лично я не могу. В «Рейнджерс» Лафренье при всех своих талантах начнет только в третьем звене - выше него в иерархии левых крайних есть Панарин и Крайдер. А Какко и Хьюз в прошлом сезоне скорее были обузой, чем реальной помощью.

Для игроков, которым еще нет и 20 лет, возможность поиграть на ведущих ролях в престижном турнире могла обеспечить важную психологическую перезагрузку. Наконец, им было бы проще, набрав форму и подзарядившись новыми эмоциями, влиться по окончании чемпионата мира в свои энхаэловские команды. Сплошные плюсы. Отговорки, что можно получить травму или что якобы хоккеистам уже нечего доказывать на этом уровне, выглядят нелепыми. Видимо, сидеть дома, никуда не выходить и ничего не делать - лучший способ уберечься от любых бед. «Профессионалы бизнеса» из НХЛ до сих пор не могут решить все вопросы с новым сезоном, поэтому им надо беспрекословно во всем верить.

Еще один молодой игрок с претензиями на звездность, который не поедет на МЧМ, представляет Германию. Защитник Мориц Зайдер, выбранный на драфте-2019 под шестым номером «Детройтом», пока играет на правах аренды в шведском «Регле». Руководство «Ред Уингз» поспешило заявить, что решение ехать на чемпионат мира было отдано на откуп самому хоккеисту. Зайдер в любом случае должен доиграть сезон в Швеции, прежде чем отправиться в НХЛ или в фарм-клуб в АХЛ. Сообщается, что защитник не захотел проводить столько времени в изоляции, лететь на другой конец света - он считает, что выступление за «Регле» больше поможет ему в дальнейшей карьере.

Удар ковида по шведам

В ситуации со сборной Швеции вмешался коронавирус, а если говорить точнее - протокол. Для того чтобы получить разрешение на въезд в Канаду, где всем командам еще предстоит провести несколько дней на карантине, игроки должны сдать три подряд отрицательных теста на COVID-19. У главного открытия нынешнего шведского сезона, 18-летнего форварда Эклунда, который набрал 12 очков в 16 матчах за «Юргорден», один из анализов оказался подозрительным. Типичных симптомов у игрока не выявили. К старту турнира он стопроцентно будет здоров. Но поделать уже ничего нельзя из-за действующих правил: игрок пропустит МЧМ. Будь сомнительный тест сдан на день раньше, Эклунд мог бы отправиться вместе с остальными в Эдмонтон.

Вслед за ним выбыл из-за подозрения на ковид и другой центральный нападающий, Хенрикссон, который на год старше. Он играл на прошлом турнире в Чехии, сейчас периодически выходит во втором звене «Фрелунды» вместе с легендарным по местным меркам ветераном Лундквистом - братом известного вратаря Хенрика. Планировалось, что Хенрикссон в сборной займет позицию в ударной тройке. Но и это не все — вчера шведы лишились и третьего игрока, защитника Валлиндера.

Коронавирус свирепствует среди шведских клубов во всех лигах. Ранее пострадал «Брюнэс», а на днях выбыла из строя почти половина ведущих игроков «МоДо», выступающего во втором по силе национальном дивизионе. Валлиндер как раз и выступает за эту команду. Кажется, в ближайшие дни тренерам «Тре Крунур» придется сильно понервничать.

Руководство сборной США вчера отцепило трех игроков, выступающих в студенческой лиге за Университет Бостона. В нынешнем сезоне эта команда не провела еще ни одного матча. Вместо них на сбор вызваны другие хоккеисты. Среди пострадавших вратарь Коммессо, который планировался на роль третьего номера, и защитник Власик - двоюродный брат канадского защитника Марка Эдуарда Власика, который играет за «Сан-Хосе».

Нарушение ценностей

Самой невероятной историей даже на фоне творящегося в мире безумия следует считать отказ словацкой сборной от лидера нападения Чайковича. В двусторонней игре «белых» и «синих» талантливый форвард не только сделал дубль, но и вырубил грязным силовым приемом партнера Крайча, когда тот был уже без шайбы. Для последнего дело закончилось госпитализацией и пропуском чемпионата мира. Чайкович тоже никуда не едет. Он своим поведением достал тренеров и товарищей по сборной, а в этой игре снова едва не покалечил еще одного хоккеиста схожим образом. Формулировка со стороны официальных лиц, сопровождавшая его отчисление, смотрится почти уникально — «грубое нарушение спортивных и человеческих ценностей». После таких выкрутасов приходится лишь верить в то, что лимит на безумства и скандалы уже исчерпан.

А многочисленные потери пока, к счастью, обходят стороной российскую молодежку. С 29 ноября команда Игоря Ларионова тренируется в Новогорске в полном составе и готовится повторить успех Кубка Карьялы.