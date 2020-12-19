4:1 — отличный счет, но матч мог сложиться совсем по-другому

Кубок Первого канала

Россия — Чехия — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Бурдасов — 1 (Самонов, Ожиганов), 6:54 — 1:0. Кузьменко — 2 (Морозов), 9:44 — 2:0. Седлак — 1 (Ленц, Скленичка), 15:11 — 2:1. Мамин — 1 (А. Марченко, Чибисов), 40:50 — 3:1. Мамин — 2 (п.в.), 57:08 — 4:1.

Нереализованный буллит: Зернов (Россия), 55:03 (вратарь).

Вратари: Самонов — Вилл (56:32 — 57:08).

Штраф: 8 — 22.

Броски: 23 (6+5+0) — 34 (11+13+10).

Судьи: Наумов, Ромасько.

19 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Можно по-разному относиться к Евротуру, но после впечатляющего результата молодежки Игоря Ларионова в Финляндии интерес к турниру однозначно вырос. Для многих новый окрас матчи принимают именно на домашнем этапе — Кубке Первого канала. По сути — на просмотре всех сильнейших российских игроков из КХЛ. Учитывая поздний старт НХЛ, на чемпионате мира рассчитывать на помощь из-за океана, возможно, не придется. Поэтому российский этап — стратегически важный элемент подготовки к ЧМ-2021.

Нынешний Кубок Первого канала интересен и дебютом в главной сборной Валерия Брагина. Его мы прекрасно знаем по молодежке, успели последить за его работой в СКА. Победа над шведами далась непросто, но мы увидели, что от своих принципов Брагин отклоняться не собирается. Его подопечные сыграли от соперника, а в нужный момент включились, достали из себя все и перевернули матч. А на буллитах все решило индивидуальное мастерство.

Консервативный Брагин с чехами снова доверился Александру Самонову, хотя челябинская дуэль Федоров — Вилл могла стать отдельным украшением вечера. Судя по всему, Ивана мы увидим в заключительном матче с финнами, а для Даниила Тарасова поездка в сборную стала скорее ознакомительной.

Состав сборной на Кубок Первого канала вызвал некоторые вопросы. Например, отсутствие второго бомбардира КХЛ среди россиян Дамира Жафярова и лучшего по очкам в ЦСКА Константина Окулова. Но таков выбор Брагина — например, тот же Андрей Кузьменко ответил всем скептикам победным буллитом со шведами и отличным голом чехам.

Чехи в четверг уступили финнам, которые сегодня днем были разбиты шведами (1:4). Против россиян команда Филипа Пешана вышла по-спортивному злой и предложила высокий темп. Отчасти помогло гостям завладеть преимуществом удаление Юдина на 47-й секунде. Самонов и Ко справились со всеми угрозами, а затем за дело взялись уже хозяева. Антон Бурдасов в сборной далеко не новичок, но его первой шайбы все откровенно заждались. Сегодня форвард СКА наконец забил.

Чехи привезли в Москву интересную команду: 12 игроков из КХЛ, остальные — из местного чемпионата. Сегодня самым заметным в сборной Пешана был нападающий «Трактора» Лукаш Седлак. Активный форвард доставил немало проблем обороне соперника и дал понять, что 0:2 в первом периоде — не приговор. Хлестким броском из-под защитника Седлак поставил Самонова в тупик и сократил отставание до минимума.

Во втором периоде картина на льду особо не изменилась. Чехи смотрелись активнее, почти в три раза перебросали соперника, но никакого профита не извлекли. Пользуясь дальней лавкой, гости запирали россиян в их зоне, и только хладнокровие Самонова помогло сохранить минимальный перевес.

Мы не увидели от сборной невероятных кружев в атаке, но к своим моментам россияне подошли ответственно. Максим Мамин доказал, что и без партнера по ЦСКА Окулова готов приносить пользу. Не менее эффектно в эпизоде с третьим голом сыграл Андрей Чибисов, выдавший передачу с неудобной руки на партнера.

Окончательно снять все вопросы о победителе мог Денис Зернов, но переиграть Вилла на буллите не сумел. Чехи же излишне увлекались позиционными розыгрышами и пропускали опасные контратаки россиян. А в расстановке «шесть на пять» защитник Машин промахнулся по шайбе, за что был наказан Маминым попаданием в пустые ворота.

Несмотря на крупный счет, от победы сборной не веет феерией. Остались вопросы по большинству и позиционной обороне. Но для того и придумали Евротур, чтобы вскрыть недочеты перед крупными турнирами. Тем не менее перед своими болельщиками побеждать всегда приятно.