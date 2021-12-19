Россия сняла вратаря в овертайме и пропустила. Что это было?

Как наша сборная проиграла домашний турнир.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала

Россия — Финляндия — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Мереля — 1 (Няттинен, Саломяки), 18:27 — 0:1. Минулин — 1 (Григоренко, Гусев), 35:37 — 1:1. Маннинен — 2 (бол., Хартикайнен, Кемппайнен), 44:04 — 1:2. Войнов — 2 (бол., Толчинский, Семенов), 56:22 — 2:2. Маннинен — 3 (п.в., Кемиляйнен), 64:30 — 2:3.

Вратари: Федотов (61:00 — 61:14, 63:20) — Сятери.

Штраф: 4 — 4.

Судьи: Сидоренко, Франо.

19 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Любая победа над финнами гарантировала сборной России победу на домашнем Кубке Первого канала. В основное время решить проблему не получилось — хозяева сами еле спаслись после гола Вячеслава Войнова в концовке третьего периода.

Судьи засчитали неправильный гол сборной России в ворота Финляндии

Как только стало понятно, что будет овертайм, сразу закралась мысль: а что если Сергей Федоров и здесь пропихнет свою идею? Кто не видел матчей его ЦСКА в КХЛ, вряд ли понял, о чем речь. Но ставший перед этим сезоном главным тренером армейцев Федоров не раз использовал в дополнительной пятиминутке оригинальный ход — вратаря менял на четвертого полевого игрока (если кто забыл, овертайм проходит в формате «3 на 3»).

Плюсы очевидны — по сути, команда на ровном месте получает большинство и при качественной игре в чужой зоне может решить исход матча в свою пользу. Что дважды и удавалось ЦСКА. Но в сборной такой трюк не прокатил.

Сначала Никита Гусев чуть не потерял шайбу на чужой синей линии, но смог исправить свою оплошность. Вскоре россияне не реализовали пару отличных моментов и в итоге поплатились за риск — Сакари Маннинен перехватил шайбу и убежал к пустым воротам. Войнов сбил его с ног, а в таком случае засчитывается взятие ворот — есть победный гол финнов.

В НХЛ такой трюк под запретом, но в КХЛ идею Федорова запрещать не собираются. Что скажет ИИХФ? И стоит ли сборной повторять такой рискованный, пусть и яркий, ход на Олимпиаде?