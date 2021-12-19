Скандальный гол и ужасное решение в овертайме. Россия проиграла домашний турнир

В дополнительное время штаб сборной заменил вратаря на полевого игрока и пропустил в пустые ворота.

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Россия — Финляндия — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Мереля — 1 (Няттинен, Саломяки), 18:27 — 0:1. Минулин — 1 (Григоренко, Гусев), 35:37 — 1:1. Маннинен — 2 (бол., Хартикайнен, Кемппайнен), 44:04 — 1:2. Войнов — 2 (бол., Толчинский, Семенов), 56:22 — 2:2. Маннинен — 3 (п.в., Кемиляйнен), 64:30 — 2:3.

Вратари: Федотов (61:00 — 61:14, 63:20) — Сятери.

Штраф: 4 — 4.

Судьи: Сидоренко, Франо.

19 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Казалось бы, три победы в основное время в трех матчах должны гарантировать сборной России триумф на домашнем Кубке Первого канала. Команда Алексея Жамнова обыграла канадцев, шведов и чехов и не должна была испытать проблем в матче с финнами. Но именно последняя игра стала самой тяжелой для российской сборной.

После трех напряженных матчей тренерский штаб решил поберечь главную звезду этой команды Вадима Шипачева, которого в ударной тройке с Гусевым и Григоренко заменил Карнаухов. Вторую игру подряд пропустил защитник Никита Нестеров, которого в последний момент в составе заменил Вячеслав Войнов. Зато с вратарями решили не экспериментировать. С чехами два периода получил Тимур Билялов, один — Александр Самонов, но на решающий матч вышел Иван Федотов, полностью отыгравший встречи с Канадой и Швецией.

Состав на заключительный матч на Кубке Первого канала!

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Стартовое вбрасывание в 15:30 по мск, игру покажет Первый, также смотреть эфир можно на https://t.co/hVuJjUSFTb

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/wPlPYBeK61 — Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021

Главные звезды финнов хорошо известны российскому болельщику — они и составили ударную пятерку Суоми. Покка и Каски из «Авангарда», которые не играют в одной паре в клубе, вышли вместе в сборной, а компанию им составила тройка из «Салавата» — Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд. Вот только больше проблем в первом периоде нашим доставила четвертая тройка, а в концовке стартового отрезка 23-летний форвард Мереля забросил свою первую шайбу в составе сборной.

Вратарская позиция в случае неприезда парней из НХЛ казалась главной проблемой нашей сборной. Но Федотов на Кубке Первого канала показал, что нервничать не стоит. Кажется, у нас есть стопроцентный первый номер на любой случай (если будет НХЛ, то это Василевский).

Хотя посмотреть там было на что — возьмите хотя бы вот эту серию суперсэйвов от Вани Федотова#RUSFIN #россиявмоемсердце pic.twitter.com/HJMSAHCYYa — Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021

Российская сборная давила и в концовке второго периода все-таки смогла сравнять счет. Сятери отбил шайбу, она неудачно отскочила в коньки Покке, и этим воспользовался Артем Минулин, забивший второй гол за карьеру в сборной.

Если это объяснение было слишком сложным, то вот наглядный материал: pic.twitter.com/KSazvO29BE — Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021

Преимущество россиян в третьем периоде было заметным, и оттого вдвойне обидным получился гол Маннинена — Никишин просто потерял на пятачке юркого финна. Но от игры самого молодого нашего игрока (защитнику «Спартака» 20 лет) все равно только самые приятные впечатления — этот опыт ему точно пригодится в дальнейшем.

Сохранить шансы российской сборной помог очень спорный гол — после броска Вячеслава Войнова от синей линии шайба влетела в ворота, но чешский арбитр Мартин Франо сразу указал на контакт Кирилла Марченко с вратарем. После первого просмотра судьи не засчитали взятие ворот, но запрос Жамнова магическим образом изменил решение арбитров. Да будет овертайм!

Те, кто не смотрит матчи ЦСКА и вообще не следит за КХЛ, вряд ли поняли, зачем в дополнительной пятиминутке наши заменили вратаря на четвертого полевого игрока. Но армейцы уже дважды побеждали в овертайме благодаря численному преимуществу, а их коуч Сергей Федоров — в штабе Жамнова в сборной. Поэтому — ничего удивительного. Но если в КХЛ ЦСКА ни разу не наказали, то сборная поплатилась голом в пустые ворота. И проигранным домашним турниром.