Россия катком проехалась по чехам! Пока у сборной стопроцентный результат на домашнем турнире

Алексей Жамнов идет без поражений.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Россия — Чехия — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Голы: Грицюк — 1, 0:14 — 1:0. Вовченко — 1 (Коршков, Анисимов), 7:31 — 2:0. Григоренко — 1 (Гусев, Шипачев), 14:08 — 3:0. Коварж — 2 (Фролик, Клок), 18:18 — 3:1. Григоренко — 2 (Гусев, Шипачев), 37:27 — 4:1. Елесин — 3 (бол., А. Марченко), 39:12 — 5:1. Гулаш — 2 (бол., Шпачек, Ержабек), 47:36 — 5:2.

Вратари: Билялов (Самонов, 40:00) — Вилл (Грубец, 20:00).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (9+10+3) — 29 (13+7+9).

18 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Изменения в составе российской сборной — предсказуемый и абсолютно логичный ход тренерского штаба. Кубок Первого канала — проверочный турнир, где надо отсмотреть как можно больше кандидатов на Олимпиаду из КХЛ. Последние события из-за океана не добавляют оптимизма. Ковид-протокол пополняется новыми фамилиями, матчи переносятся. Неизвестно, какое решение примут НХЛ и профсоюз игроков — вероятность отказа сильнейших хоккеистов от поездки в Китай велика. На фоне неопределенности значимость домашнего этапа Евротура только повышается. Это одновременно шанс для тренеров оценить игроков в боевых условиях и найти химию на лавке.

Выходной и ротация добавили свежести команде Алексея Жамнова. Сверхактивное начало с отличным движением, контролем шайбы и силовым давлением позволило задавить чехов с первых смен. Матч для россиян начался более чем удачно. 14 секунд хватило 20-летнему омскому таланту Арсению Грицюку, чтобы открыть счет. Прогрессирующий нападающий «Авангарда» заслужил вызов в сборную и забил первый гол на взрослом международном уровне во второй игре. Велика заслуга Александра Кадейкина, выигравшего вбрасывание на партнера.

Символично, что перед шайбой Арсения в ворота Вилла играла композиция We Will Rock You pic.twitter.com/YSYcdexYA9 — Хоккей России (@russiahockey) December 18, 2021

Быстрый гол только раззадорил россиян, а чехи слишком долго приходили в себя. Спустя семь минут Даниил Вовченко примерно с той же точки пробил Романа Вилла. Нападающий «Северстали» — еще один дебютант, забросивший первую шайбу за сборную. Сбрасывать скорость и переходить на откат команда Жамнова не собиралась. Наоборот — были длинные передачи под чужую линюю линию, за счет которых хозяева проходили вязкую среднюю зону. Получилось подловить чехов у тройки Гусев — Шипачев — Григоренко. Никита зрячим пасом обрезал защитников и вывел Михаила один на один с голкипером. Форвард ЦСКА, ничего не выдумывая, хлестко бросил с кистей — без шансов для Вилла.

Экспресс «средняя зона — гол» следует без остановок pic.twitter.com/oRFsmGSLgg — Хоккей России (@russiahockey) December 18, 2021



Вратарская линия сборной из КХЛ оставляет больше всего вопросов. С канадцами и шведами проверяли Ивана Федотова. Голкипер ЦСКА отыграл не идеально, но одержал две победы с минимальным счетом, когда в концовках матчей у его ворот было жарко. Против чехов Жамнов доверился Тимуру Билялову. Для вратаря «Ак Барса» это второй матч за сборную. А первый он явно вспоминать не хочет.

В феврале 2020 года Тимура вызвали на Шведские игры, выпустили в старте с финнами, но заменили уже на 7-й минуте, когда в его ворота влетели три безответные шайбы. Сегодня для Билялова матч сложился удачнее — вратарь дрогнул лишь однажды. Ян Коварж, знакомый кахаэловскому зрителю по игре за «Металлург», организовал первый гол чехов. Нападающий попал в неприкрытый Биляловым ближний угол. Больше подобных ляпов Тимур не допускал.

После третьей пропущенной шайбы гости перестроились. Нападающие поднимались выше и шли в давление. Ожидаемо на второй период чехов вывел Шимон Грубец, добавивший уверенности на последнем рубеже. Несколько раз голкипер «Авангарда» спасал партнеров, оставляя им шансы на камбэк. Но поймавшее кураж звено Шипачева сегодня было не остановить. Гусев выдал пас-конфетку на Григоренко, который без раздумий зарядил в дальний угол. Грубец только проводил шайбу взглядом и ловушкой.

В дальний угол как рукой положил Миша эту шайбу! pic.twitter.com/KFb9cP2UJe — Хоккей России (@russiahockey) December 18, 2021



Понравилась вариативность российского большинства. Жамнов доверил одну из попыток целиком первой спецбригаде. Шипачев и Ко отлично двигали шайбу, искали свободный лед, но не создали больших угроз. Дальними бросками без трафика Грубеца не удивишь. Зато это удалось второй пятерке. Их схема розыгрыша до безобразия проста. Алексей Марченко отдал под щелчок Александру Елесину, помеха вратарю от Артема Анисимова — гол.

Из тройки голкиперов, вызванных на Кубок Первого канала, только Александр Самонов знаком с уровнем чемпионатов мира. Правда, попавший в опалу в СКА вратарь вышел на московский лед только в третьем периоде с чехами. Замена Билялова на Самонова — плановая. Голкипера бросили в бой при комфортном счете — но остаться «сухим» гости ему не позволили. С третьей попытки чехи реализовали большинство — отличился еще один экс-форвард «Металлурга», Милан Гулаш.

С остальными моментами Самонов справился идеально: читал броски и не отпускал шайбу от себя. Будничная победа над Чехией, фундамент которой заложили в первые 15 минут, оставила приятные впечатления. Экспериментальным составом команда Жамнова задавила соперника, который, кажется, не ожидал такого начала. Сборная, несмотря на перестановки в звеньях, смотрелась солидно и выиграла с запасом прочности.