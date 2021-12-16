Защитник Никишин рассказал об обстановке в хоккейной сборной России

Защитник сборной России Александр Никишин после матча второго тура Кубка Первого канала против Швеции (1:0) рассказал об обстановке в национальной команде.

«От Гончара узнал достаточно много. Тренеры и в клубе, и сборной указывают мне на ошибки. Интересно поработать с таким большим специалистом.

В Финляндии у меня был первый вызов в сборную, но здесь уровень команды другой. Выхожу 7-м защитником, все немного иначе ощущается. Я играю по заданию. Подключился вперед, вернулся назад. Все так же и в клубе", — сказал Никишин.

18 декабря российская команда сыграет со сборной Чехии. Начало — в 15.30 мск.