Жамнов назвал тяжелым матч сборной России против Швеции на Кубка Первого канала

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу команды над Швецией в матче второго тура Кубка Первого канала (1:0).

«Матч тяжелый. Постарались немного сделать ротацию. В таких матчах нужно уметь играть и без шайбы. Мне кажется, ребята в целом задачу выполнили. После второго периода стало понятно, что игра идет до первого гола. Шведы отличаются от канадцев, у них хороший контроль шайбы. Но старались играть так же плотно. Думаю, в плане обороны сегодня было намного лучше.

Гончар с Федоровым отвечают за игру в большинстве. Гусеву сегодня было еще немного тяжело после простуды. Хотя надо отдать должное, он создал гол. У него есть мышление, но еще не до конца набрал форму», — сказал Жамнов.

18 декабря российская команда сыграет со сборной Чехии. Начало — в 15.30 мск.