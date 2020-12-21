Яковлев: «Сборная России развивается, у нас есть все лучшие технологии»

Защитник сборной России Егор Яковлев подвел итоги выступления команды в Кубке Первого канала, где сборная заняла первое место.

Также 29-летний игрок стал лучшим защитником турнира.

«Конечно, приятно, когда получаешь такие призы, особенно на домашнем турнире. Но главное, что наша команда победила. Тяжеловатым по игре выдался первый матч со шведами. Хотя лично я по физике не очень хорошо себя чувствовал на второй встрече с Чехией. Но в целом мы уверенно прошли турнир.

В национальной команде всегда хорошие партнеры, поэтому комфортно было играть со всеми. Сборная России развивается, у нас есть все лучшие технологии по части видеоразборов игр и соперников, есть полная информация по нашему состоянию и готовности других команд. Так что двигаемся вперед и будем стараться дальше радовать наших болельщиков», — приводит слова Яковлева «Известия».

Кубок Первого канала проходил в Москве с 17 по 20 декабря. Победителями турнира стали россияне, выигравшие все три матча.