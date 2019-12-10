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Якимов вызван в сборную России для участия в Кубке Первого канала

16:56

Нападающий «Северстали» Богдан Якимов вызван в расположение сборной России, сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний форвард будет готовиться вместе со сборной к матчам Кубка Первого канала.

В текущем сезоне Якимов провел 35 матчей в КХЛ, в которых набрал 12 (5+7) очков.

Розыгрыш Кубка Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. В столице России 12 декабря команда Алексея Кудашова встретится со Швецией, 14 декабря — с Чехией. 15 декабря россияне в Санкт-Петербурге сыграют с Финляндией, встреча пройдет на футбольном стадионе «Газпром Арена».

Сборная России по хоккею: результаты матчей, состав, новости и материалы

Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42438/1/

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