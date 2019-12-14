Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) ответил на вопрос о санкциях ВАДА в адрес российского спорта. Он вспомнил о дисквалификации Евгения Кузнецова и бронзовом матче ЧМ-2019, в котором чехи проиграли нашей команду (2:3 Б)

— Слышали о решении ВАДА насчет России? Что думаете по этому поводу?

— На прошлом чемпионате мира в Братиславе ваш игрок тоже попался на чем-то. И мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медали. Тот игрок забил важный гол, был главным бомбардиром в матче, в котором Россия нас обыграла.

В целом, я не знаю причин, не знаю деталей. Но если кто-то за этим следит, то ничего просто так нельзя сказать. На все есть причины. Надо следить за этим вопросом. (Алена Гребенькова)

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