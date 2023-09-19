Третьяк допустил проведение Кубка Первого канала 2023 года на «СКА-Арене»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Кубок Первого канала может пройти на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

«Мы еще не решили по выбору арены турнира, выбираем между Москвой и «СКА-Ареной». На этой неделе примем решение», — приводит слова Третьяка ТАСС.

14 сентября КХЛ объявила, что традиционный Матч звезд пройдет на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря. Кубок Первого канала состоится на неделе с 11 по 17 декабря.