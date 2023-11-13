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Сегодня, 13:18

Сборная России объявила расширенный состав на Кубок Первого канала

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федерация хоккея России опубликовала расширенный состав национальной команды на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В расширенный список вошли 52 игрока из 14 команд ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Никита Серебряков, Артемий Плешков (оба — СКА), Илья Коновалов («Динамо» М), Сергей Иванов («Адмирал»).

Защитники: Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба — «Локомотив»), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Александр Никишин, Максим Федотов, Артем Сергеев, Артем Земченок (все — СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Никита Смирнов («Динамо» Мн), Богдан Конюшков («Торпедо»), Тимофей Давыдов, Никита Седов (оба — «Северсталь»), Егор Савиков («Спартак»), Михаил Гуляев («Авангард»), Григорий Дронов («Металлург» Мг).

Нападающие: Никита Коростелев, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (все — «Северсталь»), Илья Сафонов, Никита Дыняк (оба — «Ак Барс»), Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев (оба — «Трактор»), Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьев, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев (все — СКА), Василий Атанасов, Николай Коваленко, Максим Летунов (все — «Торпедо»), Матвей Мичков («Сочи»), Никита Гребенкин («Металлург» Мг), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба — «Динамо» М), Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин (все — «Спартак»), Артем Пименов («Салават Юлаев»), Даниил Бут («Локомотив»), Максим Соркин, Прохор Полтапов (оба — ЦСКА).

На Кубке Первого канала сборная России сыграет с командами Казахстана (14 декабря), Белоруссии (16 декабря) и Китая (17 декабря).

Источник: ФХР
Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
ФХР
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