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Сегодня, 10:17

Тренерский штаб сборной России намерен дать игровое время всем хоккеистам на Кубке Первого канала

Мария Гусева
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Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский сообщил, что тренерский штаб планирует дать игровое время как можно большему количеству хоккеистов на Кубке Первого канала.

«Мы собрали лучших, заменили тех ребят, которых хотели посмотреть, по причине травм и их состояния. Конечно, команда постарается показать болельщикам красивый хоккей, чего от нас ждут, — цитирует ТАСС Каменского. — В основном мы смотрим на перспективу, на молодых игроков, которые должны проявить себя в будущем. Сборная России всегда играет первым номером, мы смотрим не на соперников, а на свою игру. Мы хотим просмотреть всех ребят, которые хотят себя проявить, закрепиться в сборной на будущее».

Кубок Первого канала пройдет в Москве, на льду «ЦСКА-Арены», с 15 по 18 декабря.

Также в рамках турнира пройдут соревнования в хоккейной дисциплине 3х3.

Источник: ТАСС
Хоккей
Сборная России по хоккею
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