Григоренко, Толчинский и Лихачев вызваны в сборную России на Кубок Первого Канала. Каюмов, Ткачев, Голышев, Коваленко и Хайруллин выбыли из-за травм

Нападающие Михаил Григоренко (ЦСКА), Сергей Толчинский («Авангард») и Ярослав Лихачев («Амур») вызваны в сборную России на Кубок Первого Канала, сообщает пресс-служба ФХР

Форварды Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачев («Авангард»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Николай Коваленко («Торпедо») и Марат Хайруллин (СКА) не примут участие в турнире из-за травм.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Белоруссии и Казахстана.