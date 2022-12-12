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Кубок Первого канала

12 декабря, 15:58

Григоренко, Толчинский и Лихачев вызваны в сборную России на Кубок Первого Канала. Каюмов, Ткачев, Голышев, Коваленко и Хайруллин выбыли из-за травм

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающие Михаил Григоренко (ЦСКА), Сергей Толчинский («Авангард») и Ярослав Лихачев («Амур») вызваны в сборную России на Кубок Первого Канала, сообщает пресс-служба ФХР

Форварды Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачев («Авангард»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Николай Коваленко («Торпедо») и Марат Хайруллин (СКА) не примут участие в турнире из-за травм.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Белоруссии и Казахстана.

Анатолий Голышев
Артур Каюмов
Владимир Ткачев (Авангард)
Михаил Григоренко
Сергей Толчинский
Сборная России по хоккею
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