Шипачев опередил Овечкина по количеству набранных очков за сборную России
12:10
Капитан сборной России форвард Вадим Шипачев набрал 2 (1+1) очка в матче Кубка Первого канала со Швецией (4:3 Б).
Всего в активе россиянина 105 (30+75) баллов в матчах за национальную команду, сообщает официальный сайт ФХР. По этому показателю он опередил Александра Овечкина (104).
Таким образом, он и Денис Зарипов разделили 4-е место среди лучших бомбардиров сборной России в ее новейшей истории.
Рекордсменом является Илья Ковальчук (145 очков), второе место занимает Сергей Мозякин (129), на третьей строчке — Максим Сушинский (113).
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