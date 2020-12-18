Шипачев опередил Овечкина по количеству набранных очков за сборную России

Капитан сборной России форвард Вадим Шипачев набрал 2 (1+1) очка в матче Кубка Первого канала со Швецией (4:3 Б).

Всего в активе россиянина 105 (30+75) баллов в матчах за национальную команду, сообщает официальный сайт ФХР. По этому показателю он опередил Александра Овечкина (104).

Таким образом, он и Денис Зарипов разделили 4-е место среди лучших бомбардиров сборной России в ее новейшей истории.

Рекордсменом является Илья Ковальчук (145 очков), второе место занимает Сергей Мозякин (129), на третьей строчке — Максим Сушинский (113).