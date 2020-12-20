Самонов сыграет против Финляндии на Кубке Первого канала

Стал известен состав сборной России на заключительный матч Кубка Первого канала против Финляндии. Место в воротах российской команды займет Александр Самонов.

Полностью состав выглядит так: Рафиков — А. Марченко, К. Марченко — Шипачев — Чибисов; Саморуков — Лямкин, Кузьменко — Морозов — Коршков; Галенюк — Яковлев, Сошников — Зернов — Толчинский; Антипин, Мамин — Карнаухов — Воронков, Кадейкин.

В первой встрече турнира российская сборная в серии буллитов победила Швецию 4:3, а в субботу оказалась сильнее Чехии — 4:1. У финов всего одна победа на турнире и три очка в активе.

Следить за матчем Россия — Финляндия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.